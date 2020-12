Policajac priznao da već 19 godina živi kao transrodna žena zarobljena u muškom tijelu

<p><strong>Skye Morden</strong> (44) rođen je kao muškarac, no godinama živi kao transrodna žena. Nakon 19 godina napokon je priznao svoju tajnu javnosti, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/news/13409779/transgender-cop-identifies-woman-police-officer/">The Sun</a>.</p><p>Ovaj 44-godišnjak priznaje kako mu je najveći izazov bio priznati svojim kolegama na poslu da godinama živi kao transrodna žena. </p><p>- Uvijek sam znala da mi je suđeno da budem žena. Nisam se osjećala lagodno u svom tijelu te već godinama živim kao žena. Ovu sam tajnu skrivala godinama od svojih kolega, obitelji i prijatelja, no konačno sam se okuražila i odlučila priznati svima tko sam zapravo ja - izjavio je transrodni policajac.</p><p>Cijeli proces otkrivanja njegovog pravog identiteta započeo je nakon odvajanja od njegove žene iz nepoznatih razloga prije dvije godine. </p><p>Policajac otkriva kako se pri otkrivanju susreo s puno negativnih komentara, no posebno ga veseli što su ga kolege na poslu, obitelj i prijatelji podržali i dobro prihvatili. </p><p>- Suočio sam se s prijezirom i zlostavljanjem online trolova kada sam otkrio svijetu svoje pravo lice. No, sve sam to lakše prebrodio zbog velike potpore i pomoći mojih kolega na poslu koji su mi pomogli prebroditi ovu oluju - dodao je Skye.</p><p>Policajac Morden pridružio se policiji 2001. godine. Od tada pa sve do danas može se pohvaliti zavidnom karijerom.</p><p>Iako je o ovoj odluci dugo premišljao, kaže da ne žali zbog učinjenog te priznaje kako su mu uvelike pomogli članovi LGBTQ zajednice preko raznih društvenih mreža.</p><p> </p>