Policajac pucao na auto nakon krađe u Walmartu: 'Ubio dijete'

Dijete je poginulo nakon što je policajac zapucao na automobil ispred trgovine Walmart u američkoj saveznoj državi Mississippi, objavile su tamošnje vlasti. Pucnjava se dogodila u nedjelju poslijepodne ispred Walmarta u gradu Senatobiji, priopćio je Mississippi Bureau of Investigation. U pucnjavi je, osim djeteta, teško ranjena i jedna odrasla osoba, prenosi BBC.

Policija je prethodno zaprimila dojavu o krađi u trgovini. Kad su policajci stigli na mjesto događaja, zatekli su dvije odrasle osobe koje su navodno bježale iz Walmarta s djetetom i ulazile u automobil.

– Policajci su pokušali zaustaviti vozilo, no vozač je krenuo prema njima i gotovo udario jednog policajca – objavio je istražni ured, naglašavajući da su informacije zasad preliminarne.

Nakon toga je jedan policajac zapucao, a automobil je pobjegao s mjesta događaja.

Osobe iz vozila potom su same stigle u lokalnu bolnicu. Ondje je dijete proglašeno mrtvim. Jedna odrasla osoba zadobila je kritične ozljede. Vlasti zasad nisu objavile dodatne detalje o žrtvama, pa tako nije poznata ni dob ubijenog djeteta.

U incidentu su sudjelovali policija grada Senatobije i ured šerifa okruga Tate. Mississippi Bureau of Investigation nije objavio koji je policajac pucao ni koliko je hitaca ispaljeno. Nitko od policajaca nije teže ozlijeđen.

Istragu vodi Mississippi Bureau of Investigation, a rezultati će biti proslijeđeni uredu državnog odvjetnika Mississippija.

– Ovo je otvorena istraga koja je u tijeku. U ovom trenutku nećemo davati dodatne komentare – rekao je glasnogovornik istražnog ureda za ABC News.

Senatobia se nalazi na sjeverozapadu Mississippija, oko 65 kilometara južno od Memphisa u Tennesseeju.

Iz policije Senatobije objavili su da se pucnjava dogodila nešto poslije 14 sati u nedjelju.

– Posvećeni smo potpunoj transparentnosti. Kako istraga bude napredovala i činjenice budu potvrđene, podijelit ćemo što je više informacija moguće – priopćila je policija.

Oglasio se i Walmart.

– Žao nam je zbog onoga što se dogodilo u našoj trgovini u Senatobiji. Sigurnost naših zaposlenika i kupaca naš je prioritet – rekao je glasnogovornik kompanije.

Gradski vijećnik Chris McConnell pozvao je stanovnike da se oslanjaju na službene informacije i dopuste istražiteljima da obave svoj posao.

– Molim vas da se zajedno sa mnom pomolite za sve uključene, njihove obitelji, naše policajce, hitne službe i cijelu zajednicu Senatobije – poručio je.