PROMETNA U VARAŽDINU

Policajac se na službi zabio u vozačicu (29): Bila je pijana i bez vozačke dozvole...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih osoba

U prometnoj nesreći u kojoj su se sudarili policajac i pijana vozačica nastala je samo materijalna šteta. Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 17:30 sati u Varaždinu, piše varaždinska policija.

Policajac je postupao po žurnoj dojavi, a bio je u službenom autu i koristio zvučne i svjetlosne signale. Na raskrižju sa semaforima išao je kroz crveno. Tada je udario u zadnji lijevi bočni dio auta kojeg je vozila djevojka (29), a prolazila je na znak zelenog svjetla. 

Alkotestom su utvrdili da je vozačica pod utjecajem 1,06 promila te da joj je u travnju 2022. istekla vozačka dozvola. 

U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih osoba.

