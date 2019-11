Policajca koji je uhitio El Chapa juniora propucali su 150 puta

Elitni policajac koji je pomogao u uhićenju sina El Chapa upucan je 150 puta u brutalnoj likvidaciji na parkingu, prenosi Daily Mail.

Prema izvještajima 32-godišnji vojnik, identificiran samo kao Eduardo, ubijen je ispred šoping centra u gradu Culiacanu u Meksiku.

On je prošlog mjeseca pomagao pri uhićenju mladića poznatog kao Ovidio Guzman, sina narkobosa Joaquina Guzmana El Chapa. 'El Chapo' mlađi odmah je pušten.

Prema lokalnim medijima, žrtva je bila član operacije koju su pokrenule vlasti kako bi uhitili sina El Chapa i izručili ga SAD.

Izvještaji kažu da je Guzman priveden 17. listopada tijekom sukoba policije i pristaša kartela Sinaloa u gradu Culiacanu. Navodni članovi bande odani Guzmanu tada su izazvali kaos na ulicama, a 28-godišnjeg sina El Chapa vlasti su odmah pustile.

Na snimci se vidi trenutak kada crveni automobil prati bijeli automobil na parkingu, prije nego što bar dva naoružana napadača navodno pucaju na policajca 150 puta.

