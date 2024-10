Policajci brutalno premlatili krijumčara migranata: Hrvatska mu mora isplatiti veliku odštetu

Hrvatska je zbog nasilnih policajaca izgubila još jedan spor na Europskom sudu za ljudska prava, doznaje N1. Kako je navedeno prekršila je pravo na zabranu mučenja, jer nije detaljno istražila premlaćivanje muškarca osumnjičenog za krijumčarenje ljudi. Sada mu zbog toga mora platiti gotovo 15 tisuća eura odštete i sudskih troškova.

Radi se o M.Ć. koji je u rujnu 2017. godine uhićen dok je prevozio skupinu migranata, a njegov brat uhićen je 15-ak minuta ranije s drugom grupom stranaca koji su ilegalno ušli u Hrvatsku.

- Policajci koji su me zaustavili izvukli su me iz vozila i udarili me nekoliko puta. Iz onoga što su drugi policajci govorili shvatio sam da su njih dvojica iz odjela za borbu protiv organiziranog kriminala - naveo je M.Ć u tužbi.

Naveo je kako su policajci sastavili izvješće u policijskoj postaji Vrbanja navodeći nakon uhićenja nije tražio liječničku pomoć. Napisali su i da se odrekao prava na odvjetnika. Nisu konstatirali nikakve vidljive ozljede na M. Ć.

Dan kasnije kada je predan pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske primječeno je kako je M.Ć. ozlijeđen. Imao je hematome ispod očiju i po čelu. Potvrdio je da je ozlijeđen tijekom uhićenja.

Ipak, u dokumentaciji je bilo navedeno da se poskliznuo i pao dok je izlazio iz automobila nakon uhićenja. Isti dan ozljede na licu Marija Ć. su i fotografirane. Iako je par sati kasnije ispitivan u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru M. Ć. tužitelj nije pitao odakle mu modrice po licu. Tada mu je određen istražni zatvor, a dvojica policajaca koja su ga trebala prevesti do Zatvora u Zagrebu inzistirali su da ga najprije pregleda liječnik. Liječnica koja ga je pregledala navela je da je M. Ć. ozljede zadobio u tučnjavi dva dana ranije. Napisala je i da se podljevi već smanjuju.

Svega mjesec dana poslije događaja M.Ć i njegov brat optuženi su zbog krijumčarenja ljudi. Na prvom sudskom ročištu koje je održano u siječnju 2018. njegov odvjetnik upozorio je na nečovječno postupanje od strane policije, a kao dokaz je priložio snimku s prvog ispitivanja. Sud je prihvatio zahtjev obrane da se prikupi dokumentacija o ozljeđivanju M. Ć. i njegovom zdravstvenom stanju.

M.Ć. pravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora, a u ustavnoj tužbi koju je podnio nakon te presude žalio se na policijsku brutalnost tijekom uhićenja, te činjenicu da to nasilje uopće nije istraženo. Presuda je utemeljena na medicinskoj dokumentaciji prema kojoj je ozljede zadobio u tučnjavi, što znači da modrice nisu imale veze s uhićenjem. Nikakvi proceduralni propust nije utvrđen.

Utvrđeno je tek kako je M.Ć. nakon što je na početku suđenja prijavio policijsku brutalnost, ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Tamo je opisao kako su ga pretukla dvojica muškaraca u civilnoj odjeći. Brat je potvrdio kako prije uhićenja nije bio ozlijeđen, te da mu je rekao da su ga pretukla dvojica policajaca iz odjela za borbu protiv organiziranog kriminala.

U nastavku istrage provedeno je medicinsko vještačenje, a M. Ć. identificirao je policajce koji su ga pretukli. Vještak je čak potvrdio da je malo vjerojatno da je M. Ć. ozlijeđen prilikom pada odnosno udara u neki tvrdi objekt. Policajci koji su ispitani branili su se šutnjom, i ako su bili u jedno vrijeme optuženi, na kraju su obojica oslobođeni krivnje.

Nitko od svjedoka, među kojima su bila čak osmorica policajaca, nije potvrdio optužbe M. Ć. Jedan od argumenata za oslobađajuću presudu bila je i činjenica da nije odmah prijavio nasilne policajce a i vještak je ostavio otvorenu mogućnost da je ozljede zadobio i do 24 sata prije nego što su one 21. rujna 2017. zabilježene na fotografijama.

Sada je Europski sud za ljudska prava zaključio je da se u ovom slučaju doista radilo o nečovječnom ponašanju. Ono je zabranjeno Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

To što M. Ć. nije odmah sve prijavio pripisali su situaciji u kojoj se našao, no upozorili su kako su svi koji su ga ispitivali uočili njegove ozljede. Osim toga on svojim ponašanjem, prema utvrđenu Europskog suda za ljudska prava, nije policajcima dao povod da budu grubi prema njemu, zbog čega je na kraju država proglašena odgovornom i mora platiti odštetu ovom pretučenom uhićeniku.