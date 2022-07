Policajci iz sedam zemalja brinu se o sigurnosti turista u Istri

''Sigurna turistička destinacija'' naziv je projekta koji se u istarskoj Policijskoj upravi provodi od 2010. godine.

Kako u ponedjeljak navode iz istarske policije, četvero austrijskih policajaca tradicionalno će biti smješteno u Umagu, a trojica talijanskih policajaca boravit će u Rovinju. Na pulskom području o sigurnost će se brinuti po dvoje njemačkih, mađarskih, poljskih i francuskih policajaca te jedan slovenski policajac, a svi će oni, noseći svoje nacionalne policijske odore, pomagati hrvatskoj policiji u svakidašnjim zadaćama, posebice u komunikaciji sa stranim turistima.

Pomagat će u prevenciji protupravnog ponašanja, poboljšanju sigurnosti u cestovnom prometu, a svojim sunarodnjacima bit će na usluzi i glede pružanja servisnih informacija.

"Sigurnost je bitan čimbenik prilikom odabira destinacije za odmor pa tako turisti na biraju samo lijepe zemlje, nego i one koje su sigurne. Istra, ali i cijela Hrvatska, već godinama su prepoznate kao sigurne destinacije za odmor. To nikako nije slučajnost. To je rezultat predanog rada policijskih službenika, ali i vašeg doprinosa'', rekao je u Puli načelnik Policijske uprave Alen Klabot zaželjevši dobrodošlicu stranim policijskim službenicima koji će ovog ljeta boraviti u Istri.

Riječ je o originalnom projektu hrvatske policije koji se provodi od 2006. godine i u sklopu kojeg je dosad u Hrvatskoj boravilo više od 900 policijskih službenika iz dvadesetak zemalja Ove godine u projektu će sudjelovati oko stotinu stranih policijskih službenika koji će se zajedno s hrvatskim kolegama brinuti o sigurnosti domaćih i stranih gostiju.

"Neki od vas već su imali prilike boraviti u Istri, a neki su ovdje prvi put, no vjerujem da ćete se svi vrlo brzo uklopiti i da će ovo biti još jedna uspješna godina suradnje", rekao je načelnik Klabot stranim policajcima.

Ova turistička sezona, s obzirom na najavu dolaska mnogobrojnih turista, bit će svakako izazovna u sigurnosnom smislu, rekao je načelnik Klabot i dodao da će hrvatska policija u suradnji sa stranim policajcima učiniti sve da se "turisti ovdje osjećaju sigurno i da zadržimo imidž sigurne turističke destinacije''.

