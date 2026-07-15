Policajci kod Požege imali su odnose sa ženom u službenom autu, muž pronašao snimke?!

Mogući skandal trese PU požeško-slavonsku. Kako piše Drago Hedel za Telegram, nekoliko policajaca je u više navrata u službenom automobilu za vrijeme radnog vremena imalo seksualne odnose sa ženom.

Sve se otkrilo nakon prijave o obiteljskom nasilju gdje živi spomenuta žena. Suprug joj je uzeo mobitel, žena je nazvala 112. Kad je stigla policijska patrola, suprug ih je upozorio da su u ženinom mobitelu kompromitirajuće snimke. Pregledavajući sporni sadržaj policajci su ostali šokirani kad su prepoznali svoje kolege. Kako piše Telegram, sve se pokušalo zataškati, ali to je postalo nemoguće kad su fotografije počele kružiti u javnosti pa je slučaj morao biti prijavljen. Telegram je poslao upit policijskoj upravi u kojem su pitali imaju li saznanja o neprimjerenom ponašanju najmanje troje policijskih djelatnika, odnosno jesu li se upuštali u seksualne odnose tijekom radnog vremena u službenom autu i provode li se izvidi, ako da, koliko policajaca se istražuje i što je sve poduzeto i otkriveno. U upitu su poslani inicijali žene, njezino radno mjesto te imena i prezimena trojice policijskih djelatnika.

Telegramu je stigao odgovor od PU požeško-slavonske za koji kažu kako u njemu nije odgovoreno na većinu poslanih pitanja.

- Obavještavamo vas da Policijska uprava požeško-slavonska ne provodi policijske izvide u vezi s navodima na koje se odnosi vaš upit. Istodobno, u tijeku su provjere navoda o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika - odgovorili su na upit.

