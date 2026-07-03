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ISTRAGA SE NASTAVLJA

Policajci uhitili dvojac koji je bacio 280 bačava u Draganiću, organizator zagađenja u bijegu

Piše Bogdan Blotnej,
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Policajci uhitili dvojac koji je bacio 280 bačava u Draganiću, organizator zagađenja u bijegu
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24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Nakon što su građani na sedam lokacija u okolici Draganića Karlovca otkrili na stotine odbačenih bačava, policija je otkrila kako su ih ondje dovezli muškarci iz skladišta u karlovačkom naselju Banija

Iz bačava je tekla crvena, žuta, plava i zelena smjesa u obliku želatine. U nekima je bila i bijela kruta tvar. Zasad se ne zna njihova specifikacija ili porijeklo. Objavila je to karlovačka policija nakon što su građani 27. lipnja masovno počeli prijavljivati odbačene bačve na sedam šumskih područja u Draganiću i Karlovcu. Ukupno su ih pronašli 280, zapremine 120 litara, a ono što su trebale čuvati istjecalo je u prirodu.

24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine
24sata Draganić: Pronađeno 270 bačvi punih boje, bačenih u prirodu kraj rijeke Kupčine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Brza istraga pokazala je kako su ih u šume nelegalno odvozili muškarci stari 38, 32 i 19 godina s područja Vojnića. Dvojicu su uhitili i priveli, dok je 38-godišnjak i dalje u bijegu te je za njim raspisana potjernica.

Istraga je pokazala kako su to radili najmanje tri dana te su bačve s kemikalijama odvozili najvjerojatnije kombijima iz skladišta u karlovačkoj četvrti Banija. Do tada su bile uskladištene u prostoru tvrtke 38-godišnjaka u bijegu. On ih je pak dobio od zasad nepoznatog čovjeka i to za trenutno nepoznatu sumu.

MISTERIOZNO OTKRIĆE Kod Draganića našli 270 bačvi, načelnica nam otkriva što je u njima: Policija sve istražuje!
Kod Draganića našli 270 bačvi, načelnica nam otkriva što je u njima: Policija sve istražuje!

- Bačve su pronašli građani, u šumi kraj rijeke. Dio ih je bio otvoren i to su vatrogasci odmah sanirali. Na terenu je bila i policija te državni inspektorat. Odmah smo pokrenuli micanje svih bačvi i to je u tijeku što se tiče ovih koje su pronađene na području općine Draganić. Policija istražuje tko ih je ostavio. Koliko za sad znamo, riječ je o mulju boje i laka - rekla je tada načelnica općine Draganić Anica Domladovac za 24sata. 

- Svojim činom su mogli trajnije ili u znatnijoj mjeri ugroziti kakvoću tla, podzemlja i vode, a posljedično ugroziti životinje, bilje i zdravlje ljudi. Kriminalističko istraživanje se nastavlja - naveli su iz policije.

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