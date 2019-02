Policajci: 'Vrbnički Srbi, doći ćemo i grad ćemo vam zapaliti'

Maškarana zabava u Vrbniku na otoku Krku, oko 3 sata u noći na subotu došlo do teškog incidenta.

Prema informacijama mještana u incidentu sudjelovali policajci u civilu koji su jednom mještaninu razbili glavu.

- Sve je protjecalo u dobrom raspoloženju, pjesmi, veselju i kapljici dobre nam Žlahtine dok na scenu nisu nastupile četiri nepoznate osobe. Došle su prvo do osobe koja naplaćuje ulaz i rekle da su policijski službenici iako su u tom trenu bili van službe. Osoba na ulazu ih pušta bez daljnje rasprave, iako su svi gosti na zabavi uredno platili platili ulaz - priča svjedok.

- Nakon nekoliko pića za šankom na kojem su pili i pokazivali značke van dužnosti te istim značkama mamili mlade djevojke za seksualne usluge, jer eto oni imaju značke službenika hrvatske policije, jedan policajac, ničim izazvan, razbija čašu u glavu dečku koja stoji za šankom ispija svoje piće i uživa u zabavi. U tom trenutku kreće pokušaj odvajanja policajaca i ostalih osoba koji su nedužnom mladiću prihrlili u pomoć i obranu. Međutim, policajci tu ne staju već jedan od njih udara šakom u oko prijatelja nedužnog mladića, koji mu uskače u pomoć - nastavio je svjedok.

- U tom trenutku jedan dio publike uspijeva otjerat nasilne policajce sa zabave, a dotični službenici viču: "vrbnički Srbi, doći ćemo i zapaliti vam grad!". Epilog obračuna je sedam šavova na glavi nedužnog mladića i oteklina na oku njegovog prijatelja koji mu je uskočio u obranu - kaže svjedok D.G. koji se u datom trenutku našao na zabavi, ističući kako u dosadašnjih šest mesopusnih zabava nije zabilježen niti jedan incident, već je sve proteklo u veselju i uživanju, dok "nisu stigli dotični "plavi dečki" i pokušali dokazati tko nosi značku i oružje".

Dodaje kako su policajci iduća dva dana "maltretirali" mještane nepotrebnim kaznama.

'Policija maltretira mlade vrijedne ljude'

- Ono što je uslijedilo tijekom vikenda je tipična odmazda ponižene i osramoćene policije, točnije službenika PP Krk, koja u svojoj bijedi, jalovosti i neznanju maltretira vrijedne mlade ljude koji su svojim trudom i zalaganjem nadasve pridonijeli organizaciji mesopusta u Vrbniku, na način da maltretiraju građane Vrbnika zbog sitnih prometnih prekršaja, za koje se prvo dobije opomena a tek onda kazna. Pa zar je policijski posao čuvanje i poštivanje zakona ili brutalnost nad uzornim i vrijedim građanima samo zato jer imaju značku i oružje? - pita se naš sugovornik pozivajući dotične policajce da se radije dođu pokloniti nad spomenikom istinskog hrvatskog policajca i legende domovinskog rata našeg Marina Jakominića "pa da im netko objasni što znači biti policijski službenik Republike Hrvatske".

Policija potvrdila: Jedan policajac u civilu izazvao je incident

Iz PU primorsko goranske potvrdili su kako je jedan policajac u civilu izazvao incident nad kojim će biti poduzete stegovne mjere.

- Policijski službenici Policijske postaje Krk provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja okolnosti događaja koji se dogodio 23. veljače 2019. godine oko 3 sata, za vrijeme javnog okupljanja, odnosno maškarane zabave u Vitezovićevoj ulici u Vrbniku.

- Prema za sada prikupljenim saznanjima, na javnom okupljanju „Maškare 2019 Vrbnik“ došlo je do narušavanja javnog reda i mira u kojem je sudjelovao veći broj osoba, među kojima je bio i policijski službenik Policijske postaje Krk u to vrijeme izvan službe. U navedenom događaju su lakše tjelesne ozljede zadobili 28-godišnji hrvatski državljanin i 28-godišnji policijski službenik, a liječnička pomoć im je pružena u Domu zdravlja Krk. Kriminalističko istraživanje je još u tijeku, no prema za sada utvrđenim činjenicama protiv šest osoba koje su narušavale javni red i mir, a među kojima je i policijski službenik, slijedi podnošenje optužnih prijedloga mjerodavnom prekršajnom sudu. Također, s obzirom na sudjelovanje u ovom događaju, slijedi i utvrđivanje disciplinske odgovornosti navedenog policijskog službenika - izvijestila je PU primorsko goranska.