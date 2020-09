Policajka tri puta nalazila novčanike s tisućama kuna i eura i tri puta našla vlasnike

Nikada ne bih uzela tuđi novac, niti išta drugo, ne pada mi na pamet. Navikla sam živjeti skromno, a ponekad i teško, rekla je Milena Denona (54) iz Korenice koja je treći put našla tuđi novac

<p>Mogu samo zamisliti kako se čovjek osjeća kad shvati da izgubi novčanik i novac, tko zna za što mu je potreban, za hranu, lijek, pogreb, govori najpoštenija žena Hrvatske, <strong>Milena Denona (54)</strong> iz Korenice, inače zaposlenica Postaje granične policije Korenica.</p><p>Ona je u srijedu po treći puta pronašla izgubljeni novac i pobrinula se da se vrati vlasniku. Milena je, naime, vraćajući se iz trgovine u vrijeme pauze, hodajući Ulicom Josipa Jovića prema postaji, nogom gotovo zapela za smeđi muški kožni novčanik. Ne dvojeći niti sekunde, novčanik je uzela i ponijela u postaju da se pronađe vlasnik.</p><h2>'Niste vi meni prvi, vi ste meni već treći'</h2><p>- Iz novčanika se bilo rasulo nekoliko novčanica od 500 kuna, pogledala sam oko sebe da uočim mogućeg vlasnika, no nije bilo nikoga. Pokupila sam novac i vratila u novčanik ne pregledavajući njegov sadržaj i odmah ga odnijela u postaju, te prijavila pronalazak novčanika i predala ga šefu smjene. Kolege su utvrdili da se u novčaniku uz 4200 kuna nalazi i 2600 eura, a pronašli su i zdravstvenu iskaznicu po kojoj su pronašli vlasnika.</p><p>Kazala sam mu: 'Niste vi meni prvi, vi ste meni već treći' - govori Milena, dodajući da je sretna kada drugi za nju učine lijepu gestu, a još je sretnija kada to ona učini za druge.</p><p>Prije nekoliko godina je podižući novac na bankomatu u Korenici pronašla 1000 kuna koje je netko prije nje podignuo i zaboravio uzeti iz otvora bankomata. Novac je predala banci i vraćen je vlasniku, a ona je nagrađena zahvalnicom banke. Prije 24 godine je na terasi ugostiteljskog objekta u Korenici pronašla zaboravljenu žensku torbicu. U njoj se nalazio novčanik u kojem je bilo 300 nekadašnjih njemačkih maraka i 2900 kuna.</p><p>- Ljudi su bili iz Slavonije. I tada sam torbicu predala u postaji i policija je pronašla vlasnicu koja se na povratku s mora željela susresti sa mnom. Toliko mi se zahvaljivala, grlila, govoreći da je prvi puta vodila djecu na more kada joj se dogodio peh i zabravila torbicu. To me je snažno ganulo - govori Milena, koja u MUP-u radi od 1994.</p><h2>'Ne pada mi na pamet uzeti tuđi novac'</h2><p>Udovica je od ranih '90-ih, skromna je i samozatajna žena. Uz posao se baviti planinarenjem i voli se družiti s prijateljima i kolegama.</p><p>- I sada sam se tresla od straha zašto sam baš ja bila ta koja je pronašla novčanik. Nikada ne bih uzela tuđi novac, niti išta drugo, ne pada mi na pamet. Navikla sam živjeti skromno, a ponekad i teško. Živim na hrvatskom minimalcu, otplaćujem kredit, no ako trebam novac, ja ću ga zaraditi kao što sam i napravila kada mi je bio potreban. Tako sam odgojena i takva sam po prirodi - zaključuje Milena.</p>