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POTJERA U SLOVENIJI

Policija demantirala medijske napise: Muškarac koji je pucao u Puli nikad nije bio specijalac

Piše 24sata,
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Policija demantirala medijske napise: Muškarac koji je pucao u Puli nikad nije bio specijalac
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Mjere traganja sada su obustavljene nakon što je potvrđeno da je muškarac pronađen mrtav na području Slovenije

Istarska policija obustavila je potragu za Srđanom Aleksićem, kojeg je povezivala s pucnjavom na području Valdebeka u Puli, nakon što je pronađen mrtav u Sloveniji.

Policija je pritom demantirala navode koji su se pojavili u dijelu medija prema kojima je Aleksić bio bivši pripadnik specijalne policije.

- S obzirom na više medijskih natpisa, obavještavamo javnost da navedeni muškarac nije bio pripadnik specijalne policije, priopćila je Policijska uprava istarska.

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Aleksića, rođenog 1985. godine i s područja okolice Pule, policija je povezivala s događajem od 9. srpnja. Toga je poslijepodneva na području Valdebeka iz vatrenog oružja ranjen 60-godišnji muškarac, koji je zbog zadobivenih ozljeda zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

Policija je nakon pucnjave, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli, pokrenula izvide i intenzivnu potragu za osumnjičenikom. Građani su bili upozoreni da mu se, ako ga uoče, ne približavaju jer se smatrao opasnim i vjerojatno naoružanim.

Mjere traganja sada su obustavljene nakon što je potvrđeno da je muškarac pronađen mrtav na području Slovenije. Policijska istraga o okolnostima pucnjave u Puli se nastavlja.

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Komentari 2
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