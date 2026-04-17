Policija dobila dojave o bombi u više centara u Zagrebu: 'U Areni su upozorili kupce da idu van...'

U Arena Centru u tijeku je evakuacija. Na službenom razglasu su upozorili sve kupce da idu van, osiguranje je reagiralo. Kako su nam rekli, imaju dojavu o bombi. Ubrzo su zatvorili sve ulaze u garaže. Svi su izišli van, priča nam čitatelj koji se zatekao u zagrebačkom Arena centru u petak oko 8.30, kada je kupcima naređeno da hitno iziđu van zbog dojave o bombi.

Kako dodaje čitatelj, dobili su informaciju da su evakuacije u tijeku i u Avenue Mallu i u City Centru. Zatvoreni su svi ulazi u garažu Arene, ali i sporedni ulazi.

Imali smo dojavu da su eksplozivne naprave postavljene u više centara, u e-mailu koji smo dobili piše točno koliko ih je i gdje - rekli su nam iz PU zagrebačke koja sve istražuje.