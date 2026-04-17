Komentari 33
Policija dobila dojave o bombi u više centara u Zagrebu: 'U Areni su upozorili kupce da idu van...'

Piše Iva Tomas,
Policija dobila dojave o bombi u više centara u Zagrebu: 'U Areni su upozorili kupce da idu van...'
Foto: Čitatelj 24sata

Kako dodaje čitatelj, dobili su informaciju da su evakuacije u tijeku i u Avenue Mallu i u City Centru. Zatvoreni su svi ulazi u garažu, ali i sporedni ulazi

U Arena Centru u tijeku je evakuacija. Na službenom razglasu su upozorili sve kupce da idu van, osiguranje je reagiralo. Kako su nam rekli, imaju dojavu o bombi. Ubrzo su zatvorili sve ulaze u garaže. Svi su izišli van, priča nam čitatelj koji se zatekao u zagrebačkom Arena centru u petak oko 8.30, kada je kupcima naređeno da hitno iziđu van zbog dojave o bombi. 

Foto: Čitatelj 24sata

Kako dodaje čitatelj, dobili su informaciju da su evakuacije u tijeku i u Avenue Mallu i u City Centru. Zatvoreni su svi ulazi u garažu Arene, ali i sporedni ulazi.

Foto: Čitatelj 24sata

Imali smo dojavu da su eksplozivne naprave postavljene u više centara, u e-mailu koji smo dobili piše točno koliko ih je i gdje - rekli su nam iz PU zagrebačke koja sve istražuje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 33
Kako je 'pao' 'Kralj taksista': 'On je bio jedini dovoljno 'glup' da sve radi na svoje ime...'
VELIKI ULOV USKOKA

Kako je 'pao' 'Kralj taksista': 'On je bio jedini dovoljno 'glup' da sve radi na svoje ime...'

Deset taksista godinama je varalo na PDV-u muljajući s otvaranjem firmi. Ministar unutrarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako su sve pratili dulje vrijeme. Dio je prao novac kroz ulaganja u nekretnine
Pucnjava u pet do 12. Hezbolah bombardirao Izrael. Prekid vatre počinje u 23 sata
IZ MINUTE U MINUTU

Pucnjava u pet do 12. Hezbolah bombardirao Izrael. Prekid vatre počinje u 23 sata

Navodi da je Bijela kuća zatražila produljenje prekida vatre s Iranom nisu točni, rekla je u srijedu glasnogovornica Karoline Leavitt, ali je dodala da razgovori o drugoj rundi pregovora s Irancima traju i da su produktivni.
VIDEO Mia iz Zadra balansira gume i pozira: 'Kod mehaničara mi svi govore 'Bravo curo!'
VULKANIZERKA I MANEKENKA

VIDEO Mia iz Zadra balansira gume i pozira: 'Kod mehaničara mi svi govore 'Bravo curo!'

Mia Galešić (18) iz Zadra bez problema diže teške gume i balansira ih. Kad završi posao i opere crnilo s ruku, nastupa na modnim revijama

