Policija godinu dana ne može uloviti trovača pasa u Zagrebu

Zbog čavala u želucima pasa iz parka u Maksimiru reagirao je i Veterinarski fakultet u Zagrebu čiji su djelatnici spašavali životinje. Policija apelira da im se jave oni koji bi mogli znati tko je serijski trovač

<p>Policijski službenici su od prošle 2019. godine upoznati s problematikom na prostoru parka za pse u Ulici Lavoslava Švarca, dok možemo potvrditi da je u proteklom vremenskom periodu odnosno ove godine zaprimljeno nekoliko dojava na prostoru parka za pse.</p><p>Odgovorili su nam to iz zagrebačke policije i tako potvrdili da netko već dugo pokušava otrovati ili ozlijediti što više pasa na području Maksimira.</p><p>Podsjetimo, zadnji slučaj bio je 12. studenog zbog čega je reagirao i Veterinarski fakultet u Zagrebu. Njihovi veterinari i tehničari su na hitnom prijemu spašavali niz pasa čiji su želuci bili puni čavala. </p><p>- Pet čavla nađena u crijevima! Trenutno čekamo na Hitan zahvat! Nadam se da će sve proći u redu.Od sinoć (op. a. srijeda) sam na veterinarskom fakultetu gdje svi zaposlenici zajedno u glas viču kako smo već četvrti danas iz istoga parka - napisala je vlasnica jednog od pasa. I sama je potvrdila da se to odvija barem dvije godine.</p><p>Policajci su potvrdili da su svaki put po dojavi obišli park i razgovarali s vlasnicima. Nažalost, nisu doznali ništa što bi ih odvelo do trovača. Ipak, istraga se nastavlja.</p><p>- Napominjemo da smo i prethodno u ovakvim slučajevima kada je izrazito važna suradnja građana i policije, te brza naša reakcija, pozivali građane koji raspolažu s bilo kakvim saznanjima o nedozvoljenom ponašanju da mogu i da se u svakom trenutku s punim povjerenjem obrate u najbližu policijsku postaju ili dojave korisne informacije na broj telefona 192 - napisali su.<br/> </p>