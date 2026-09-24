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BUKTINJA NA KUKULJANOVU

VIDEO Veliki požar kod Rijeke, gorjelo skladište Metisa, poslali SRUUK: 'Ne otvarajte prozore'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Veliki požar kod Rijeke, gorjelo skladište Metisa, poslali SRUUK: 'Ne otvarajte prozore'
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Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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Upozorenje je poslano za područje grada Bakra te općina Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam i Draga. Kako navode iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke odmah se izašlo u gašenje, te je požar ugašen

Na području Industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći je u četvrtak izbio veći požar sekundarnih sirovina, zbog čega je stanovnicima okolnih mjesta upućeno posebno upozorenje putem sustava SRUUK. Upozorenje je poslano za područje grada Bakra te općina Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam i Draga. 

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Požar Kukuljanovo VIDEO
Požar Kukuljanovo | Video: Čitatelj 24sata

Poruka je građanima poslana oko 4:43 ujutro, a obuhvatila je područje grada Bakra te općine Čavle i Kostrena, kao i naselja Sveti Kuzam i Draga. Stanovnike se upozorilo na širenje dima te pozvalo da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom.

„Zbog požara sekundarne sirovine na Kukuljanovu i širenja dima zatvorite prozore i izbjegavajte boravak na otvorenom i izlaganje dimu“, navedeno je u upozorenju. Alarm na mobilnim uređajima probudio je tijekom noći brojne stanovnike okolnih područja. Na mjesto požara izašli su vatrogasci koji su intervenirali kako bi stavili situaciju pod nadzor.

Prema dostupnim informacijama i fotografijama s mjesta događaja, požar je izbio na području skladišta tvrtke Metis u Industrijskoj zoni Kukuljanovo. Zbog mogućeg utjecaja dima na kvalitetu zraka građanima okolnih naselja preporučuje se pridržavati se službenih uputa i izbjegavati nepotrebno izlaganje dimu.

Kako navode iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke dojava o požaru stigla je u 2 i 59 sati i odmah se izašlo u gašenje, te je požar ugašen u 4 i 46 sati. Na terenu je trenutno 17 ljudi i 5 vozila JVP Grada Rijeke i jedno vozilo i osoba iz DVD-a Čavle.

Prve procjene kazuju da je opožareno oko 1.000 kvadrata tlocrtno, a trenutno traje dogašivanje opožarenog područja i kontrola požarišta koji je lokaliziran.

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Komentari 13
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