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Policija i dalje traži bjegunca iz Čakovca: Naoružan je, upucao je dva muškarca na parkiralištu

Piše 24sata,
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Policija i dalje traži bjegunca iz Čakovca: Naoružan je, upucao je dva muškarca na parkiralištu
Foto: eMeđimurje
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Policijska uprava Međimurska obavila je, dosad u suradnji s kolegama iz Varaždina, razgovore s nekoliko desetaka osoba. Razgovori se i nastavljaju, a neslužbeno doznajemo da bi se ta potraga mogla i nastaviti u susjednoj BiH, tako da se raspiše i Interpolova tjeralica

Policija i dalje traga za Danijelom T. (42) koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta  u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca (23 i 28). Nasreću, njihovo stanje je trenutačno stabilno te je teže ranjeni izvan životne opasnosti.

Kako neslužbeno doznajemo, ispitali su ih kriminalisti, no motiv njihova obračuna na parkiralištu jednog kafića ostao je i dalje "u magli". Sumnja se da je povezan s drogom. Istraga Državnog odvjetništva i policije pokazala je da je Danijel T., koji je ondje prijetio pa pucao iz pištolja, ugrozio još najmanje jednu ženu. Iako je u bijegu, zasad ga sumnjiče za dva pokušaja ubojstva i dovođenje u opasnost života i imovine.

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Iz izvora bliskih istrazi doznajemo kako Danijel T. ima podeblji domaći i inozemni dosje. Kod nas su ga prijavljivali zbog prijevara, pa se okrenuo "mutnim poslovima" u susjednim zemljama. Neslužbeno doznajemo kako je moguće da pokuša prijeći granicu sa Slovenijom, Mađarskom ili BiH. Naime, upravo je u BiH nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog nelegalnog posjedovanja oružja i eksploziva, kao i dilanja te proizvodnje marihuane.

Policijska uprava Međimurska obavila je, dosad u suradnji s kolegama iz Varaždina, razgovore s nekoliko desetaka osoba. Razgovori se i nastavljaju, a neslužbeno doznajemo da bi se ta potraga mogla i nastaviti u susjednoj BiH, tako da se raspiše i Interpolova tjeralica.

Policija upozorava da je riječ o izuzetno opasnoj osobi te poziva građane da mu se ne približavaju ako ga primijete nego da odmah nazovu 192.

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