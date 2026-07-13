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BEZ INCIDENATA

Policija imala pune ruke posla: 93 osobe kažnjene zbog droge tijekom zadnjeg dana Ultre...

Piše HINA,
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Policija imala pune ruke posla: 93 osobe kažnjene zbog droge tijekom zadnjeg dana Ultre...
Split - Prva večer Ultra Europe Festivala DJ John Summit | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Posljednja večer festivala na Parku mladeži nije donijela veće sigurnosne probleme, no policija je zbog droge kazneno prijavila pet osoba, među kojima i jednog stranca.

Iako je posljednja večer Ultra Europe festivala na Parku mladeži protekla bez incidenata te nije bilo značajnijih sigurnosnih događaja, splitska je policija 93 osobe sankcionirala zbog droge, a pet ih je dobilo kaznenu prijavu. Zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama policija je kriminalistički obradila pet osoba od čega je jedan strani državljanin. Uz to je sankcionirala 93 osobe zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

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Dvanaest osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona, kazali su u policiji.

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