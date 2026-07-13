Posljednja večer festivala na Parku mladeži nije donijela veće sigurnosne probleme, no policija je zbog droge kazneno prijavila pet osoba, među kojima i jednog stranca.
BEZ INCIDENATA
Policija imala pune ruke posla: 93 osobe kažnjene zbog droge tijekom zadnjeg dana Ultre...
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Iako je posljednja večer Ultra Europe festivala na Parku mladeži protekla bez incidenata te nije bilo značajnijih sigurnosnih događaja, splitska je policija 93 osobe sankcionirala zbog droge, a pet ih je dobilo kaznenu prijavu. Zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama policija je kriminalistički obradila pet osoba od čega je jedan strani državljanin. Uz to je sankcionirala 93 osobe zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.
Dvanaest osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona, kazali su u policiji.
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