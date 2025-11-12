Obavijesti

POLICIJA ISTRAŽUJE

Policija istražuje je li u domu silovana djevojčica (13), obitelj sumnja da su htjeli zataškati

Policija istražuje je li u domu silovana djevojčica (13), obitelj sumnja da su htjeli zataškati
Odgojni dom nije želio komentirati slučaj, navodeći da time žele zaštititi privatnost svojih štićenika i spriječiti dodatnu viktimizaciju

U podružnici hrvatskog odgojnog doma došlo je do seksualnog zlostavljanja maloljetne štićenice, tvrdi obitelj djevojčice za DNEVNIK.hr Djevojčicu je navodno napastovao vršnjak, također štićenik doma, a ona je zbog svega prevezena u bolnicu. Majka ističe da iz doma nije bila obaviještena o incidentu, već je za sve doznala tek nakon što ju je kći osobno nazvala. Obitelj tvrdi da im dom nije želio dostaviti medicinsku dokumentaciju, zbog čega sumnjaju na pokušaj zataškavanja slučaja.

Iz bolnice su za DNEVNIK.hr poručili kako je djevojčica pregledana i upućena na daljnju skrb, uz poštivanje svih zakonskih i medicinskih standarda. Dok je iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potvrđeno je da je u tijeku istraga.

Odgojni dom nije želio komentirati slučaj, navodeći da time žele zaštititi privatnost svojih štićenika i spriječiti dodatnu viktimizaciju.

