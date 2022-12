Policija izdala upozorenje građanima: U dvije županije u četvrtak će se čuti detonacije

U petak, 2. prosinca, od 8 do 10 sati na vojnom poligonu „Preloge“ na Dravi policijski službenici protueksplozijske zaštite, izvršiti će uništavanje minsko eksplozivnih sredstava prikupljenih od građana. U vremenskom periodu od 9 do 9.30 sati doći će do jedne jače detonacije. Završetak uništavanja će biti u 10 sati, nakon čega će navedeno područje biti sigurno za kretanje građana, izvijestili su iz PU varaždinske.

Naime, detonacije se mogle čuti i na području Međimurske županije.

- Za pretpostaviti je kako će se detonacije čuti i na području Međimurske županije, stoga obavještavamo građane da se radi o kontroliranom i sigurnom uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava, koje ne predstavlja opasnost za sigurnost građana i njihove imovine - poručili su iz PU međimurske.

