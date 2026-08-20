Policija je Ukrajinca u Puli uhitila u šest ujutro u hotelu. Prijeti mu do 15 godina zatvora

Županijski sud u Puli objavio je priopćenje za javnost u kojem su iznijeli detalje uhićenja Ukrajinca Volodimira Žuravljeva. Podsjećamo, Njemačka ga traži zbog sumnje da je u rujnu 2022. eksplozivom uništio Sjeverni tok.

Uhićen je u srijedu u 6.10 sati u Grand Hotelu Brioni Pula. Uhićen je na temelju Europskog uhidbenog naloga koji je izdao nadležno pravosudno tijelo Savezne Republike Njemačke, odnosno Savezni sud pravde u Karlsruheu, u predmetu broj 1 BGs 424/24 od 5. lipnja 2024., kao i odgovarajućeg upozorenja u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS).

Europski uhidbeni nalog izdan je radi vođenja kaznenog postupka u Saveznoj Republici Njemačkoj zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela koja su u nalogu pravno označena kao protuustavna sabotaža, namjerno izazivanje eksplozije i uništenje građevina, prema odredbama članka 88. stavka 1. točke 3., članka 305. stavka 1. i članka 308. stavka 1. Kaznenog zakona Savezne Republike Njemačke.

Prema činjeničnom opisu iz europskog uhidbenog naloga, traženoj se osobi stavlja na teret da je tijekom rujna 2022. godine, zajedno s drugim osobama, sudjelovala u postavljanju eksplozivnih naprava na plinovode ,,Sjeverni tok 1" i ,,Sjeverni tok 2" u Baltičkom moru, pri čemu su eksplozivne naprave detonirane 26. rujna 2022. godine, a plinovodi teško oštećeni. Za navedena kaznena djela u državi izdavanja naloga može biti izrečena kazna zatvora do 15 godina.

Nakon uhićenja, tražena osoba predana je pritvorskom nadzorniku u roku propisanom člankom 49. stavkom 1. ZPSKS-EU, a nadležni državni odvjetnik ispitao ju je u roku iz stavka 2. istog članka.

Tražena osoba ispitana je 20. kolovoza 2026. godine u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, uz nazočnost branitelja i stalnog sudskog tumača za ukrajinski jezik.

Nakon ispitivanja, Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola podnijelo je Županijskom sudu u Puli-Pola, prijedlog za određivanje istražnog zatvora radi predaje.

Prijedlog je podnesen na temelju članka 51. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, u vezi s člankom 123. stavkom 1. točkom 1. Zakona o kaznenom postupku, zbog opasnosti od bijega.

Tražena osoba trenutačno se nalazi u pritvorskoj policijskoj jedinici, gdje je predana pritvorskom nadzorniku 20. kolovoza 2026. godine.

Sutkinja istrage Županijskog suda u Puli-Pola zaprimila je prijedlog nadležnog državnog odvjetnika za određivanje istražnog zatvora radi predaje te će o tom prijedlogu odlučivati tijekom poslijepodnevnih sati. Javnost će o odluci suda biti pravodobno dodatno obaviještena.

U ovoj fazi postupka Županijski sud u Puli-Pola neće iznositi druge podatke koji se odnose na sadržaj dokaznog materijala, navode tražene osobe i obrane, podatke pribavljene tijekom policijskog postupanja niti druge okolnosti koje nisu nužne za informiranje javnosti, vodeći računa o zaštiti osobnih podataka, pravima obrane i presumpciji nedužnosti.

Napominje se da se u ovom stadiju postupka ne odlučuje o kaznenoj odgovornosti tražene osobe, nego o zakonskim pretpostavkama za određivanje istražnog zatvora radi predaje u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga.