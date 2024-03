Policija još istražuje, Perković tvrdi: Stao sam ljevičarima na žulj, uzeli su samo izbornu listu

Izlazio sam iz kafića, otvorio suvozačeva vrata svog automobila, stavio torbu na sjedalo i odjednom mi se zacrnilo. Pao sam na pod i dalje se ne sjećam. Lopov je uzeo iz torbe samo fascikl s potpisima birača, ostavio je i moj laptop, mobitel i novčanik s eurima i dolarima, govori nesuđeni kandidat na parlamentarnim izborima u devetoj izbornoj jedinici Marko Perković, koji živi u Biogradu na Moru.

Foto: privatna arhiva

On je prije predaje prijedloga liste u Saboru, gdje je trebao biti u 15 sati, bio u kafiću u zagrebačkoj Ulici Ružmarinka, gdje ga je navodno netko napao.

Iz policije kažu da su zaprimili prijavu.

- Jučer, 29. ožujka oko 13 sati na Maksimiru, Ružmarinka, prema do sad utvrđenom, na ulici nepoznati je počinitelj uz uporabu tjelesne snage počinio razbojništvo nad 27-godišnjakom te mu otuđio fascikl. Pri tome 27-godišnjak je lakše ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Slijedi kriminalističko istraživanje - priopćili su iz PU zagrebačke.

Od silnog šoka nije stigao javiti zaposlenicima Državnog izbornog povjerenstva pa su oni za incident saznali dok su ga čekali na vratima Sabora, od novinara.

- Ovako nešto još nismo imali - komentirali su zaposlenici Državnog izbornog povjerenstva u petak.

Nazvali smo ga u subotu, dan nakon i pitali ima li ideju tko bi ga mogao napasti.

- Nisam vidio napadača pa ne znam sigurno. Stvar je u tome što sam ja u dobrim odnosima s nekim ljudima iz lokalnog HDZ-a, a stao sam na žulj ljevičarima. Znam neke stvari o njima i ne bi bilo zgodno za njih da izađu u javnost. Moji suradnici i ja smo opet brojali jer imamo rezervni popis u rokovnicima, bilo je 2740 potpisa na našim listama, to smo skupili u samo tjedan dana. S obzirom na to, mogao sam im uzeti mjesta u našoj devetoj jedinici, mislim da je to motiv. Ja uvijek javno kažem što mislim, mislim da ih muči to što smo im mogli uzeti mjesta ili to što se od 2014. godine borimo za Imunološki zavod - govori Perković.

Pitali smo ga da imenuje stranke za koje misli da im je stao na žulj.

- Pa SDP i Možemo!, sve su to ljevičari. Znam stvari o SDP-ovcima koje ću nastaviti objavljivati na svojim društvenim mrežama, da sve izađe u javnost - odgovorio je.

Kontaktirali smo obje stranke.

- To je suludo za komentirati, naravno da ga nitko od naših članova nije napao. Ovo nam je prvi glas, nikad nismo čuli za njega - kaže voditelj kampanje iz Možemo!, Gordan Bosanac.

Iz SDP-a tvrde da također nikad nisu čuli za Perkovića.

Perković kaže da ga je napad motivirao i da će osnovati svoju stranku.

- Vrijeme je da se mi mladi, nove generacije, uključimo - zaključio je.