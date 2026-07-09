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Policija kod Đakovčanina (53) pronašla arsenal oružja: Pogledajte što je sve skrivao

Piše Ivan Jukić,
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Policija kod Đakovčanina (53) pronašla arsenal oružja: Pogledajte što je sve skrivao
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Foto: PU osječko-baranjska
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Policija je oduzela dva pištolja, tri lovačke puške, šest ručnih bombi te čak 811 metaka različitih kalibara

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad čovjekom (53) s područja Đakova kojeg sumnjiče za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Naime, temeljem naloga suda policija je 7. srpnja pretražila njegov dom, druge prostorije koje koristi te auto. Tijekom pretrage pronađen je pravi arsenal oružja i streljiva.

Policija je oduzela dva pištolja, tri lovačke puške, šest ručnih bombi te čak 811 metaka različitih kalibara.

Foto: PU osječko-baranjska

Osim toga, 53-godišnjaku je oduzeto i oružje koje je legalno posjedovao, odnosno dvije lovačke puške, pištolj s dva pripadajuća spremnika te oružni listovi za držanje i nošenje oružja.

Foto: PU osječko-baranjska

Iz policije navode kako će legalno oružje i oružni listovi biti dostavljeni nadležnoj policijskoj postaji radi provođenja upravnog postupka za njihovo oduzimanje.

Protiv 53-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

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