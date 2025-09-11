Obavijesti

Policija kod Varaždina uhitila 20-godišnjakinju: Kod sebe imala oko 282 grama kokaina

Policija kod Varaždina uhitila 20-godišnjakinju: Kod sebe imala oko 282 grama kokaina
Foto: PU varaždinska

Protiv nje će se podnijeti kaznena prijava za kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama

Varaždinska policija je u Očuri zaustavila vozača (41) automobila u kojem je bila i 20-godišnjakinja koja je posjedovala drogu. Kako su naveli ona je u  9. rujna oko 18 sati prilikom postupanja izašla iz auta i dragovoljno predala više smotuljaka sa sadržajem praškaste materije nalik na drogu kokain, ukupne težine od oko 282 grama.

Foto: PU varaždinska



Protiv nje će se podnijeti kaznena prijava za kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. 

