U OČURI
Policija kod Varaždina uhitila 20-godišnjakinju: Kod sebe imala oko 282 grama kokaina
Varaždinska policija je u Očuri zaustavila vozača (41) automobila u kojem je bila i 20-godišnjakinja koja je posjedovala drogu. Kako su naveli ona je u 9. rujna oko 18 sati prilikom postupanja izašla iz auta i dragovoljno predala više smotuljaka sa sadržajem praškaste materije nalik na drogu kokain, ukupne težine od oko 282 grama.
Protiv nje će se podnijeti kaznena prijava za kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.
