Obavijesti

News

Komentari 12
OGLASILI SE

MIČITE GA S CESTE! Policija uhitila Horvatinčića jer je vozio. Evo koliko godina mu prijeti

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
MIČITE GA S CESTE! Policija uhitila Horvatinčića jer je vozio. Evo koliko godina mu prijeti
Šibenik: Horvatinčić dao izjavu nakon sudskog ročišta | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom jutra uhićen je Tomislav Horvatinčić (78) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u vezi fotografija objavljenih u medijskom prostoru, odmah su započeli s provođenjem izvida, javili su iz policije. Tomislav Horvatinčić (78) uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

EVO ŠTO KAŽE SUD MIČITE GA S CESTE! Horvatinčić nije smio biti za volanom...
MIČITE GA S CESTE! Horvatinčić nije smio biti za volanom...

Prema Zakonu, Hrovatinčić može u zatvor na do dvije godine temeljem kaznenog djela koje policija navodi. 

Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Riječ je o kaznenom djelu neizvršavanja sudske odluke, za koje je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. Prema posljednjim podacima, Horvatinčić je 2017. ostao bez vozačke nakon što su mu utvrdili trajnu zdravstvenu nesposobnost za vožnju. Dvije godine kasnije sud mu je izrekao i petogodišnju zabranu upravljanja svim vozilima, a u nju se ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne. Poslali smo upit zagrebačkoj policiji ima li Tomislav Horvatinčić važeću vozačku dozvolu, je li mu zabrana i dalje na snazi i ako jest, do kada. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Podsjećamo, Horvatinčić je prošle godine pušten na uvjetni dopust nakon što je bio pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. godine u kojoj je smrtno stradao talijanski bračni par Francesco Salpietro i Marinella Patella Salpietro. Horvatinčić je gliserom oko podneva u moru kod Primoštena, u zoni u kojoj je zabranjeno glisiranje, naletio na jedrilicu Santa Pazienza talijanskog bračnog para i na mjestu ih usmrtio.

ZATVOR KAO ŠETNJA U PARKU FOTO Horvatinčićeva 'robija': Slatkač na špici, kesteni, šetnja i vrijeđanje u toplicama
FOTO Horvatinčićeva 'robija': Slatkač na špici, kesteni, šetnja i vrijeđanje u toplicama

Odlukom pulskog Županijskog suda 18. srpnja 2025. godine pušten je na uvjetni otpust. Horvatinčić je većinu kazne služio u kaznionici poluotvorenog tipa koja u svom sastavu ima i otvoreni odjel. Ljudi su ga snimili kako tijekom izdržavanja kazne šeće s plavušom Zagrebom, šopingira, često je bio u toplicama gdje je znao i psovati one koji su ga snimali, pio kave u Samboru za vikende... Znao je biti snimljen i na suvozačkom mjestu, ali ovo je prvi put da je za volanom.

Pokosio ih i pobjegao. Uvijek se izvlačio...
Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi. To je samo jedna od prometnih nesreća koje je Horvatinčić skrivio, za veći dio njih gotovo se uvijek uz pomoć utjecajnih prijatelja i vještih odvjetnika iz svih slučajeva uspio izvući najblažim kaznama.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...
Novi problemi za Tomaševića u aferi od 40 milijuna eura. I sud potvrdio: Bilo je pogodovanja!
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Novi problemi za Tomaševića u aferi od 40 milijuna eura. I sud potvrdio: Bilo je pogodovanja!

Radi se o nabavi uređaja za daljinsko očitanje vodomjera. Uskok je također pri kraju s analizom dokaza, a presuda sad dokazuje njihove sumnje. Tomašević je potpisao odabir, a šef Vodoopskrbe dao ostavku
Član žirija za Maksimir i autor pobjedničkog rješenja rade na istoj akademiji ured do ureda?
NOVI MAKSIMIR

Član žirija za Maksimir i autor pobjedničkog rješenja rade na istoj akademiji ured do ureda?

Pobjedu je odnio VG13 Architects Studio Associato iz Milana. Talijanskim arhitektima Tommasu Fantiniju i Albertu Rossiju pripalo je 390.400 eura nagrade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026