MIČITE GA S CESTE! Policija uhitila Horvatinčića jer je vozio. Evo koliko godina mu prijeti

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u vezi fotografija objavljenih u medijskom prostoru, odmah su započeli s provođenjem izvida, javili su iz policije. Tomislav Horvatinčić (78) uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Prema Zakonu, Hrovatinčić može u zatvor na do dvije godine temeljem kaznenog djela koje policija navodi.

Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Riječ je o kaznenom djelu neizvršavanja sudske odluke, za koje je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. Prema posljednjim podacima, Horvatinčić je 2017. ostao bez vozačke nakon što su mu utvrdili trajnu zdravstvenu nesposobnost za vožnju. Dvije godine kasnije sud mu je izrekao i petogodišnju zabranu upravljanja svim vozilima, a u nju se ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne. Poslali smo upit zagrebačkoj policiji ima li Tomislav Horvatinčić važeću vozačku dozvolu, je li mu zabrana i dalje na snazi i ako jest, do kada. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Podsjećamo, Horvatinčić je prošle godine pušten na uvjetni dopust nakon što je bio pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. godine u kojoj je smrtno stradao talijanski bračni par Francesco Salpietro i Marinella Patella Salpietro. Horvatinčić je gliserom oko podneva u moru kod Primoštena, u zoni u kojoj je zabranjeno glisiranje, naletio na jedrilicu Santa Pazienza talijanskog bračnog para i na mjestu ih usmrtio.

Odlukom pulskog Županijskog suda 18. srpnja 2025. godine pušten je na uvjetni otpust. Horvatinčić je većinu kazne služio u kaznionici poluotvorenog tipa koja u svom sastavu ima i otvoreni odjel. Ljudi su ga snimili kako tijekom izdržavanja kazne šeće s plavušom Zagrebom, šopingira, često je bio u toplicama gdje je znao i psovati one koji su ga snimali, pio kave u Samboru za vikende... Znao je biti snimljen i na suvozačkom mjestu, ali ovo je prvi put da je za volanom.

Pokosio ih i pobjegao. Uvijek se izvlačio...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi. To je samo jedna od prometnih nesreća koje je Horvatinčić skrivio, za veći dio njih gotovo se uvijek uz pomoć utjecajnih prijatelja i vještih odvjetnika iz svih slučajeva uspio izvući najblažim kaznama.

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