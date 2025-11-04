Policija o incidentu u Splitu: 'Nismo osiguravali Dane srpske kulture, nisu nas obavijestili'

Splitsko-dalmatinsku policijsku upravu pitali smo je li policija jučer uoči održavanja Dana srpske kulture u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u splitskom kotaru Blatine poslala ijednog policajca na teren kao osiguranje, je li uopće rađena procjena rizika za taj događaj i ako nitko nije poslan, zbog čega nije.

Kako odgovaraju, nisu imali prijavu događaja.

- Nismo imali prijavu ovog događaja niti smo imali informacije o načinu i vremenu dolaska sudionika sinoćnjeg događaja. Obzirom na karakter manifestacije, organizator nije imao posebnu zakonsku obavezu, ali dosadašnja praksa je pokazala da je korisno da organizator ostvari kontakt s policijom koja će nakon toga obaviti procjenu rizika i sukladno toj procjeni sačiniti plan postupanja, odgovara za 24sata PU splitsko-dalmatinska.

- U odnosu na jučerašnji događaj u kojem je u večernjim satima grupa muških osoba okupljena ispred objekta kotara Blatine Škrape u Splitu narušavala javni red i mir i spriječila održavanje manifestacije, policija od sinoć provodi intenzivno kriminalističko istraživanje. U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba, a dio sudionika je sinoć uz pratnju policije napustio Split, odgovara policija na pitanje što su dosad poduzeli i otkrili oko tog slučaja.