Policija o incidentu u Splitu: 'Nismo osiguravali Dane srpske kulture, nisu nas obavijestili'

Piše Bojana Mrvoš,
Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitsko-dalmatinsku policijsku upravu pitali smo je li policija jučer uoči održavanja Dana srpske kulture u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u splitskom kotaru Blatine poslala ijednog policajca na teren

Splitsko-dalmatinsku policijsku upravu pitali smo je li policija jučer uoči održavanja Dana srpske kulture u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u splitskom kotaru Blatine poslala ijednog policajca na teren kao osiguranje, je li uopće rađena procjena rizika za taj događaj i ako nitko nije poslan, zbog čega nije.

Kako odgovaraju, nisu imali prijavu događaja. 

- Nismo imali prijavu ovog događaja niti smo imali informacije o načinu i vremenu dolaska sudionika sinoćnjeg događaja. Obzirom na karakter manifestacije, organizator nije imao posebnu zakonsku obavezu, ali dosadašnja praksa je pokazala da je korisno da organizator ostvari kontakt s policijom koja će nakon toga obaviti procjenu rizika i sukladno toj procjeni sačiniti plan postupanja, odgovara za 24sata PU splitsko-dalmatinska. 

- U odnosu na jučerašnji događaj u kojem je u večernjim satima grupa muških osoba okupljena ispred objekta kotara Blatine Škrape u Splitu narušavala javni red i mir i spriječila održavanje manifestacije, policija od sinoć provodi intenzivno kriminalističko istraživanje. U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba, a dio sudionika je sinoć uz pratnju policije napustio Split, odgovara  policija na pitanje što su dosad poduzeli i otkrili oko tog slučaja.

