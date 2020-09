Policija o pedofiliu: 'Bio je pijan kada je pokušao curicu odvući iz parka. Spasili su je prijatelji'

<p>Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik 45-godišnjak je osumnjičen za kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode u pokušaju.</p><p>Sumnjiči se da je u večernjim satima u srijedu, prvo verbalno, a potom i silom pokušao odvesti djevojčicu, koja se u tom trenutku nalazila u parku na Batali u Dubrovniku, do svog stana koji se nalazi u blizini.</p><p>Odustao je kada su došli njeni prijatelji koji su pozvali policiju. Muškarac je vrlo brzo uhićen, već u 22,45 sati, kada je utvrđeno da je pod utjecajem alkohola od 2,83 g/kg, priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.</p><p>Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 45-godišnjak je uz kaznenu prijavu, kasno sinoć, predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave.</p><p>Danas je doveden pred suca istrage čijom mu je odlukom određen istražni zatvor zbog postojanja osobitih okolnostima koje upućuju na to da bi čekajući završetak istražnog kaznenog postupka mogao nastaviti s vršenjem ovakvih ili sličnih, težih kaznenih djela.<br/> <br/> Općinsko državno odvjetništvo smatra da postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode (članak 136. stavak 3 KZ-a) djevojčici od 14 godina. Na svu sreću kratko. Za ovo kazneno djelo, s obzirom da je počinjeno prema djetetu zapriječena je kazna od jedne do 10 godina zatvora.</p><p>Pred istražnog sudca dovest će se četiri, pet svjedoka od 14 do 15 godina koji su tu večer bili s djevojčicom u parku. Nakon toga će se održati novo saslušanje i donijeti odluka.</p><p> </p>