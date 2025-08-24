Obavijesti

PREMINULA 73-GODIŠNJAKINJA

Policija o požaru u Vinkovcima: Neoprezno rukovanje otvorenim plamenom izazvalo požar u kući

Policija o požaru u Vinkovcima: Neoprezno rukovanje otvorenim plamenom izazvalo požar u kući
Policija je ranije danas izvijestila kako su nešto iza 10 sati zaprimili dojavu da je izbio požar na pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće u Vinkovcima.

Neoprezno rukovanje otvorenim plamenom izazvalo je požar u obiteljskoj kući u Vinkovcima, u kojem je jutros smrtno stradala 72-godišnjakinja, izvijestila je u nedjelju, po završetku očevida, vukovarsko-srijemska policija.

- Očevidom je utvrđeno kako je oko 9,45 sati, u pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće, 72-godišnjakinja neoprezno otvorenim plamenom izazvala zapaljenje prekrivača, a požar se potom naglo proširio prostorijom zbog pokušaja gašenja plamena vodom, uslijed čega je preminula. Tijelo je predano obitelji radi ukopa - navodi policija.

Dodaju kako će u vezi događaja biti podnijeto posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je ranije danas izvijestila kako su nešto iza 10 sati zaprimili dojavu da je izbio požar na pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće u Vinkovcima.

