Policija o smrti muškarca (76) na Hvaru: Nisu utvrđeni elementi kaznenog djela!

Splitska policija izvijestila je u ponedjeljak popodne da očevidom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela nad 76-godišnjim muškarcem čije je tijelo pronađeno u dimnoj kuhinji pored obiteljske kuće u Poljicima na Hvaru nakon što je u objektu izbio požar.

Tijelo preminulog bit će prevezeno u splitsku bolnicu radi obavljanja obdukcije, priopćili su iz policije.

Dojavu da je na otoku Hvaru, u mjestu Poljica, izbio požar u dimnoj kuhinji pored obiteljske kuće te da se u njoj najvjerojatnije nalazi jedna osoba policija je dobila oko 11 sati.

Na mjesto požara upućene su sve žurne službe, a nakon gašenja vatre u unutrašnjosti prostorije uočeno je mrtvo tijelo.