Policija o snimci iz Rijeke: Utvrdili smo da ovo nije oružje

Nije utvrđeno da se radi o oružju, odnosno predmetu namijenjenom za nanošenje ozljeda, potvrdili su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Naime, prije početka subotnjeg antifašističkog marša na Jadranskom trgu u Rijeci, gdje se održavala povorka 'Ujedinjeni protiv fašizma', došlo je do ozbiljnog incidenta.



Skupinu sudionika napalo je tridesetak mlađih, uglavnom maskiranih muškaraca, koji su krenuli s uvredama, a potom i s bacanjem petardi.

Na snimci objavljenoj na Facebook profilu Hrvatske navijačke skupine, u jednom trenutku na tlu se vidi predmet koji nalikuje na pištolj, što je izazvalo lavinu reakcija.

Petero ljudi uhićeno

Podsjetimo, više od tisuću građana okupilo se na maršu koji je krenuo s Jadranskog trga, prošao Korzom i završio kod Spomenika oslobođenja na Delti. Tijekom i nakon povorke, policija je privela pet osoba zbog protupravnog ponašanja.

Prvi napad dogodio se prije samog početka, gdje je policija nasilnu skupinu zadržala na distanci i potisnula prema Ciottinoj ulici.

Nakon završetka povorke, crno odjeveni i maskirani mladići ponovno su se pojavili.

Ovoga puta na Kontu, kod kafića Štriga, bacili su baklje na okupljene sudionike marša i zatim pobjegli prije dolaska policije.

Organizatori: 'Policija je zakazala'

Predstavnici inicijative Građanke i građani Rijeke, organizatora marša, tvrde da je policija napravila ozbiljne propuste.

- Policija je dopustila neprijavljeno, organizirano i nasilno okupljanje fašističke skupine muškaraca koji su u blizini prosvjednika uzvikivali zabranjeni ustaški pozdrav “Za dom spremni”, veličali NDH i bacali pirotehniku. Ozlijeđeno je i dijete - izjavila je Ana Jurčić na konferenciji.

Jurčić dodaje da je nakon skupa, na Titovom trgu, netko iz iste skupine bacio zapaljivu napravu na okupljene, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.

- Svojim nasilnim ponašanjem i veličanjem fašističkog režima prekršili su Zakon o javnom okupljanju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i Kazneni zakon - naglasila je.