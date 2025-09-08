Policija o sukobu na FNC-u u Areni: Uhitili smo muškarca (25) koji je htio napasti organizatora

Zagrebačka policija odgovorila nam je na upit o sukobu organizatora FNC-a Dražena Forgača i bivšeg borca FNC organizacije Abraham Area. Kako su naveli, utvrdili su kako je 25-godišnjak preskočio ogradu između sektora za gledatelje i natjecateljskog prostora, te prišao organizatoru u namjeri da ga fizički napadne. Are je uhićen i morat će platiti kaznu 1200 eura.

- Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da je 25-godišnjak za vrijeme održavanja športskog natjecanja u dvorani gdje se nalazio, a nakon čega je preskočio zaštitnu ogradu između sektora za gledatelje i natjecateljskog prostora, te prišao organizatoru u namjeri da ga fizički napadne, a u čemu je spriječen od strane dvojice zaštitara koji su ga izveli iz dvorane - rekli su nam. Naveli su kako je 25-godišnji muškarac uhićen te priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja muškarac je uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud u Novom Zagrebu gdje mu je zbog počinjenog prekršaja iz članka 4. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima izrečena novčana kazna u iznosu od 1.200 eura.