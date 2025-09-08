Obavijesti

News

Komentari 1
MORAT ĆE PLATITI 1200 EURA

Policija o sukobu na FNC-u u Areni: Uhitili smo muškarca (25) koji je htio napasti organizatora

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Policija o sukobu na FNC-u u Areni: Uhitili smo muškarca (25) koji je htio napasti organizatora
Foto: Čitatelj 24sata

Utvrdili su kako je Are preskočio ogradu između sektora za gledatelje i natjecateljskog prostora, te prišao organizatoru u namjeri da ga fizički napadne

Zagrebačka policija odgovorila nam je na upit o sukobu organizatora FNC-a Dražena Forgača i bivšeg borca FNC organizacije Abraham Area. Kako su naveli, utvrdili su kako je 25-godišnjak preskočio ogradu između sektora za gledatelje i natjecateljskog prostora, te prišao organizatoru u namjeri da ga fizički napadne. Are je uhićen i morat će platiti kaznu 1200 eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Abraham Salimon i Forgy 00:55
Abraham Salimon i Forgy | Video: 24sata Video

- Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da je 25-godišnjak za vrijeme održavanja športskog natjecanja u dvorani gdje se nalazio, a nakon čega je preskočio zaštitnu ogradu između sektora za gledatelje i natjecateljskog prostora, te prišao organizatoru u namjeri da ga fizički napadne, a u čemu je spriječen od strane dvojice zaštitara koji su ga izveli iz dvorane - rekli su nam. Naveli su kako je 25-godišnji muškarac uhićen te priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

SKANDAL NA PRIREDBI Šef FNC-a za 24sata o incidentu u Areni: 'Nije mu nitko skakao po glavi. A maltretira me dugo'
Šef FNC-a za 24sata o incidentu u Areni: 'Nije mu nitko skakao po glavi. A maltretira me dugo'

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja muškarac je uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud u Novom Zagrebu gdje mu je zbog počinjenog prekršaja iz članka 4. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima izrečena novčana kazna u iznosu od 1.200 eura.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
FOTO UŽASA Ovdje su se sudarili Hitna i automobil u Karlovcu. Pješakinja poginula na mjestu
STRAVA

FOTO UŽASA Ovdje su se sudarili Hitna i automobil u Karlovcu. Pješakinja poginula na mjestu

Policija će obaviti očevid nakon kojega će biti poznati detalji nesreće, izvijestila je karlovačka policija. Kako su ranije objavili, sudarili su se Hitna i osobni automobil, a smrtno je stradala pješakinja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025