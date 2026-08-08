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imala 2 promila

Policija o ubojstvu u Sl. Brodu: Pijana žena (36) nakon svađe nožem ubila partnera (71)

Piše Ivan Jukić,
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Policija o ubojstvu u Sl. Brodu: Pijana žena (36) nakon svađe nožem ubila partnera (71)
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Nakon verbalnog sukoba 36-godišnjakinja nožem zadala jednu ubodnu ranu 71-godišnjem partneru. Muškarac je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja

Policija je završila kriminalističko istraživanje nad ženom (36) koju sumnjiči za teško ubojstvo partnera (71) u obiteljskoj kući na području Slavonskog Broda. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je nakon verbalnog sukoba 36-godišnjakinja nožem zadala jednu ubodnu ranu 71-godišnjem partneru. Muškarac je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja.

Policija je alkotestiranjem utvrdila da je osumnjičena u trenutku događaja imala 2,03 promila alkohola u krvi.

ZLOČIN U JELASU Detalji užasa u Slavonskom Brodu: Uhitili su ženu (37) zbog smrti 71-godišnjeg muškarca
Detalji užasa u Slavonskom Brodu: Uhitili su ženu (37) zbog smrti 71-godišnjeg muškarca

U subotu navečer 36-godišnjakinja je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Očevid je obavljen u suradnji policije i Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu.

Podsjetimo, policija je u petak, 7. kolovoza oko 23.16 sati zaprimila dojavu da se u kući nalazi tijelo 71-godišnjaka. Zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, policajci su tada na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodila u vezu sa smrću.

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Komentari 24
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