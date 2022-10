Policija o zamjeniku načelnika koji pretječe preko pune 'jer to svi rade': Poduzet ćemo mjere

Nakon što smo objavili snimku na kojoj se vidi kako Slavko Čuljak, zamjenik načelnika Policijske postaje Požega, juri sto na sat kroz naselje i pretječe automobile preko pune trake, oglasili su se iz Policijske uprave požeško-slavonske na naš upit oko toga što će poduzeti.

- Vezano uz Vaše upite obavještavamo Vas da je osobnim automobilom upravljao zamjenik načelnika Policijske postaje Požega te da će Policijska uprava, nakon provedenog postupka utvrđivanja okolnosti događaja, poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, a u cilju procesuiranja utvrđenih prometnih prekršaja i utvrđivanja odgovornosti za počinjenu povredu službene dužnosti - odgovorili su iz policije.

Podsjetimo, snimka je nastala u petak ujutro, a čitatelj koji je snimio Čuljka kaže i da su ga istjerali iz postaje kad je došao prijaviti njegovu vožnju, iako se na videu jasno vidi brzinomjer koji doseže 100 km/h.

Čuljak: Mercedes teško može preko 100

Razgovarali smo s Čuljkom. Priznao nam je da se radi o njegovom automobilu i njegovim registarskim pločicama, da je jutros vozio prebrzo i da je pretjecao preko pune linije, ali, kako kaže, to se dogodilo samo na jednom mjestu. Ipak, snimka ga demantira.

- Jest, sve znam. Vozim starog Mercedesa, linija 124. Ali teško da on može prijeći sto na sat. Jutros sam vozio i iskreno, na jednom mjestu se nisam pridržavao pravila. On se meni nabijao iza i, kako je išao za mnom, radio je isto što i ja. Vozio je za mnom, mislio je da će mi napakostiti. Na jednom mjestu sam prekoračio brzinu, istina, ali ostalo je sve sto posto po pravilima. Osim toga, na tom putu ima kamera - kaže nam Čuljak.

Dodaje da od njegove kuće do posla ima devet kilometara, a automobil mu je star 31 godinu.

Pitali smo ga zašto je pretjecao preko pune trake.

- To napravi svaki vozač. Nikoga nisam ugrozio - odgovorio je.

Kad smo ga upozorili da je dopuštena brzina kroz naselje 50 kilometara na sat, osim ako iznimno nije drukčije propisano te da puna traka ne služi za pretjecanje, rekao nam je da je svjestan toga.

- Dobro, to stoji. Ja tom cestom idem na posao, već sam 35 godina u policiji, a od toga sam 21 godinu rukovoditelj. Naravno da znam da se to ne smije. Pogriješio sam, ja to ne negiram. Uopće ne negiram, čvrsto stojim pri tome. Ali nitko nije išao iz suprotnog smjera. Jest, brzina je bila velika, na trenutke, ali auto ne može iznad sto. Može sto, u vrh glave. Ubuduće ću biti oprezniji - poručio je Čuljak.

Inače, u srpnju ove godine Čuljak je primio odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske.

Lokalni mediji su izvijestili kako je odlikovan Redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.

