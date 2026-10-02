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UŽAS NA CESTI

Policija objavila detalje nesreće u Dugom Selu: Maloljetnici se bez kacige vozili na romobilu

Piše Luka Safundžić,
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Policija objavila detalje nesreće u Dugom Selu: Maloljetnici se bez kacige vozili na romobilu
Foto: Čitatelj 24sata
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Zagrebačka policija objavila je kako se kriminalističko istraživanje nastavlja....

Zagrebačka policija je objavila kako je u srijedu ujutro u Dugom Selu, maloljetnik upravljao nerazvrstanim vozilom - romobilom na električnim pogon marke Kukirin G2, a kretao se biciklističkom stazom uz zapadni rub Ulice Stjepana Ferenčaka, u smjeru juga.

Policija navodi i kako je vrijeme vožnje na vozilu kao putnika prevozio drugog maloljetnika te niti jedan od njih nije imao zaštitnu kacigu. Dolaskom do raskrižja sa Sportskom ulicom, prošao je pored prometnog znaka križanje ceste s prednošću prolaska i ušao raskrižje bez zaustavljanja, zadržavajući smjer kretanja.

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- Tada, iako je bio dužan, nije propustio sva vozila koja se kreću cestom koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, zbog čega je naletio na osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnjak, a koji se kretao Sportskom ulicom odnosno cestom s prednošću prolaska u smjeru zapada. Vozač osobnog automobila je u trenutku nesreće ušao u raskrižje zadržavajući smjer kretanja ravno te je imao prednost prolaska - rekla je policija. 

Dodaju i kako je u prometnoj nesreći ozlijeđen putnik s romobila te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Vozač romobila na mjestu događaja nije zatražio liječničku pomoć. Policija također zaključuje kako se kriminalističko istraživanje nastavlja

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