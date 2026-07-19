Policija objavila detalje užasa kod Zagreba: U nesreći na A1 poginula je 18-godišnjakinja...

Zagrebačka policija objavila je detalje strašne prometne nesreće u kojoj je u subotu poginula djevojka (18).

Na svojim stranicama izvijestili su kako je u subotu oko 9 ujutro na autocesti A1, između 18. i 19. kilometra, djevojka (18) bez položenog vozačkog ispita upravljala osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretala se lijevom prometnom trakom južnog kolnika, dionicom prometnog čvora Jastrebarsko - Donja Zdenčina u smjeru sjeveroistoka.

- Tom prilikom nije držala potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila tako da ne ugrožava sigurnost prometa, zbog čega je u izbjegavanju izravnog naleta na vozilo ispred sebe skrenula u lijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio osobnog automobila marke Opel Astra, mađarskih nacionalnih registarskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji državljanin Mađarske, a koji se kretao istom prometnom trakom u istom smjeru, ispred vozila marke BMW. - objavili su iz policije.

Dodaju da je uslijed naleta osobni automobil marke BMW odbačen na meki teren gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se tamo i zaustavio.

- U prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradala 18-godišnjakinja. Zbog obavljanja očevida u vremenu od 13.58 do 14.14 sati u subotu iz sigurnosnih razloga zatvoren je promet južnim kolnikom autoceste A1 u smjeru Zagreba - rekli su iz policije. Navode da je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.