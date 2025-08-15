Nakon što je u četvrtak muškarac (55) pao pod vlak na željezničkom kolodvoru u Ivanić-Gradu, od smrti su ga spasili vatrogasci. Po njega je poslan helikopter Hitne koji ga je prevezao do KBC-a Zagreb
TEŠKO OZLIJEĐEN
Policija otkrila detalje nesreće u Ivanić-Gradu: 'Muškarac je pao pod vlak jer mu je pozlilo...'
Nakon razgovora sa svjedocima i provedenog detaljnog očevida, zagrebačka policija objavila je detalje nesreće od četvrtka kad je 55-godišnjak pao pod vlak u Ivanić-Gradu.
U priopćenju PU zagrebačke stoji kako je muškarcu najvjerojatnije pozlilo te je pao na željezničku prugu. Bilo je to u trenutku kad je na kolodvor stizao vlak.
U pomoć su pristigli vatrogasci i hitna služba te su ozlijeđenog muškarca helikopterom prevezli u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno kako je teško ozlijeđen.
Kako nam je javio naš čitatelj, koji je pristigao na kolodvor u trenutku nesreće, muškarac je počeo gubiti ravnotežu netom prije dolaska vlaka te ga je zato vlak pokupio.
