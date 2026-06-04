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Policija otkrila prevaranta: Mladi Francuz lažnim linkom ispraznio račun Osječaninu

Piše Marta Divjak,
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Policija otkrila prevaranta: Mladi Francuz lažnim linkom ispraznio račun Osječaninu
Foto: Canva

Nakon što je otvorio poveznicu i unio svoje osobne bankovne podatke, nepoznati počinitelj je s njegovog računa otuđio oko 350 eura, što je oštećeni primijetio naknadnim pregledom računa

Osječki policajci su dovršili kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim državljaninom Francuske kojeg sumnjiče je počinio kazneno djelo računalne prijevare na štetu 23-godišnjaka. Oštećeni 23-godišnjak je krajem ožujka na svoj mobilni uređaj primio SMS poruku s poveznicom za ažuriranje podataka mobilnog internet bankarstva.

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Nakon što je otvorio poveznicu i unio svoje osobne bankovne podatke, nepoznati počinitelj je s njegovog računa otuđio oko 350 eura, što je oštećeni primijetio naknadnim pregledom računa.

- Policijski službenici podnose prijavu protiv osumnjičenog 21-godišnjeg francuskog državljanina Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku - priopćili su iz policije.

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