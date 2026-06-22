Policija otkrila uzrok požara u Zaprešiću: Netko namjerno zapalio dva Mercedesa!

Požar u kojem su izgorjela dva Mercedesa u Zaprešiću bio je podmetnut, utvrdila je policija nakon dovršenog očevida, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura, objavila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka. Kako navodi policija, nepoznati počinitelj je najvjerojatnije polio jedan automobil lakozapaljivom tekućinom, a potom ga zapalio.

Prema dosadašnjim informacijama, vatra je najprije izbila na jednom Mercedesu koji je u potpunosti izgorio, a potom se proširila i na drugi parkirani automobil iste marke.

Oba vozila bila su u vlasništvu 65-godišnjaka i bez registarskih oznaka, a bila su parkirana na prostoru tvrtke sa sjedištem u Puli.

U subotu u večernjim satima na parkiralištu u Vinogradskom putu u mjestu Prigorje Brdovečko, na području Zaprešića, planuo je požar na dvama osobnim automobilima marke Mercedes, izvijestila je zagrebačka policija.

Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su ugasili požar, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.