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nakon očevida

Policija otkrila uzrok požara u Zaprešiću: Netko namjerno zapalio dva Mercedesa!

Piše HINA,
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Policija otkrila uzrok požara u Zaprešiću: Netko namjerno zapalio dva Mercedesa!
Ilustracija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Oba vozila bila su u vlasništvu 65-godišnjaka i bez registarskih oznaka, a bila su parkirana na prostoru tvrtke sa sjedištem u Puli

Požar u kojem su izgorjela dva Mercedesa u Zaprešiću bio je podmetnut, utvrdila je policija nakon dovršenog očevida, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura, objavila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka. Kako navodi policija, nepoznati počinitelj je najvjerojatnije polio jedan automobil lakozapaljivom tekućinom, a potom ga zapalio. 

Prema dosadašnjim informacijama, vatra je najprije izbila na jednom Mercedesu koji je u potpunosti izgorio, a potom se proširila i na drugi parkirani automobil iste marke.

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Oba vozila bila su u vlasništvu 65-godišnjaka i bez registarskih oznaka, a bila su parkirana na prostoru tvrtke sa sjedištem u Puli.

U subotu u večernjim satima na parkiralištu u Vinogradskom putu u mjestu Prigorje Brdovečko, na području Zaprešića, planuo je požar na dvama osobnim automobilima marke Mercedes, izvijestila je zagrebačka policija.

Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su ugasili požar, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

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Komentari 0
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