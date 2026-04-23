Policija pregledala sve dojave o bombama u Splitu: Sve su lažne

Piše HINA,
Split: Dojava o bombi u Zračnoj luci Sv. Jeronim | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Policija pregledala 33 škole, trgovačke centre i Kaštelanski aerodrom – nigdje nije pronađena eksplozivna naprava

Dojave o bombama u četvrtak u srednjim školama Splita i okolnih gradova, kao i u trgovačkim centrima te u zračnoj luci u Kaštelima bile su lažne, potvrdila je splitska policija. Kazali su da su tijekom dana proveli adekvatne postupke u svim objektima, trgovačkim centrima i obrazovnim ustanovama za koje su 'putem elektroničke pošte zaprimili najave negativnih događaja'. U svim slučajevima je utvrđeno da su dojave bile lažne, točnije 'nigdje nisu pronađena eksplozivna sredstva'. U suradnji s odgovornim osobama ustanova i objekata, policija je obavila preglede prostora u 33 obrazovne ustanove na području Splitsko-dalmatinske županije, dva trgovačka centra na području Splita te pregled javnih površina, prtljage i putnika u zračnoj luci.

Nadležne službe provest će kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela, navodi policija.

Ovo je već drugi put od početka tjedna da su splitske srednje škole dobile mail upozorenja kako se u zgradama nalaze eksplozivne naprave. Upravama škola nije preostalo ništa drugo nego učenike i osoblje evakuirati iz škola.

