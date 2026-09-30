Obavijesti

News

Komentari 3
SVE IDE DALJE

Policija prekinula blokadu kamiona u Istri: 'Spriječili su nas, no mi ne odustajemo'

Piše Dijana Marić Odobašić,
Čitanje članka: 2 min
Policija prekinula blokadu kamiona u Istri: 'Spriječili su nas, no mi ne odustajemo'
2
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Građani su blokirali kamione s otpadom iz Gospića, koji trebaju biti spaljeni u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Šef prosvjeda kaže kako su radili posao kojeg je trebala odraditi inspekcija

Otišao sam sa sinove svadbe koja je bila prije nekoliko dana u Švicarskoj samo da budem uz ljude u Koromačnu, kazao je vođa blokade Šerif Guta. Policija je jučer oko 5.30 sati prekinula građansku blokadu kraj ulaza u tvornicu cementa Holcim u Istri. A na tome mjestu građani danima prosvjeduju protiv spaljivanja otpada koji stiže iz Gospića.

- S policijom se nije dogodilo ništa što nismo očekivali. Oni su morali postupiti po zapovijedi koja je bila ružna. Mi smo nenasilno pokušali zaustaviti kamione i vidjeti koji teret prevoze. Ali to nismo trebali raditi mi nego inspekcija, policija i institucije zadužene za to. Iz nekih njihovih razloga mi smo odrađivali njihov posao. Nismo prijetili nikome - tvrdi Guta, koji je dodao da će prosvjednici mjesec dana biti na istome mjestu "na pozicijama".

- Želimo spriječiti da nas Holcim truje. Namjera nam je onemogućiti Holcimu da spaljuje razni toksični otpad. U jednom trenutku su se starije gospođe, one s više od 70 godina, a bilo je i onih od 90 godina, postavile na cestu i rekle odlučno 'Ne!'. I one su udaljene. To nije bilo lijepo jer su to ljudi koji tu žive cijeli život. Neke su preživjele Drugi svjetski rat, Domovinski rat i žele da u ono malo vremena što im je ostalo mogu u miru, na svojim terasama popiti kavu bez straha i ogromne prašine koja im konstantno pada po stolovima i stolcima, a koju moraju čistiti više puta na dan. Krpe su od čišćenja totalno crne - ogorčeno tvrdi Guta.

POTREBNA JE ZASEBNA OBRADA Stručnjak Šarc: Analize otpada u Gospiću pokazuju ograničenja kao goriva za cementare
Stručnjak Šarc: Analize otpada u Gospiću pokazuju ograničenja kao goriva za cementare

Kaže da je cijela situacija prešla sve mjere kad je došla priča o gospićkom otpadu.

- Taj otpad je uz blagoslov naše Vlade došao k nama. Kaže se da to nije opasan otpad. A ja kažem da jest jer bi ga se inače moglo vratiti pošiljatelju. Ali s obzirom na to da ga nitko ne želi, on je opasan - dodao je.

Istarska policija kazala je da u srijedu u Koromačnu nije bilo izgreda. Policajci nisu primjenjivali sredstva prisile prema prosvjednicima niti je itko od prosvjednika priveden.

- Policija od prvog dana javnog okupljanja postupa u okviru svojih nadležnosti kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa te istodobno omogući održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda. S tim u vezi, policija je prosvjednicima koji prelascima preko pješačkog prijelaza pokušavaju spriječiti prolazak teretnim vozilima, izdaje upozorenja i naredbe da se ne zadržavaju na kolniku - kazala je Suzana Sokač iz istarske policije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
TRAMVAJI VOZE 'Žalit ćemo se na presudu! Privremeno smo odlučili zaustaviti štrajk...'
IZ MINUTE U MINUTU

TRAMVAJI VOZE 'Žalit ćemo se na presudu! Privremeno smo odlučili zaustaviti štrajk...'

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana.
U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'
LIJEČNICI I SESTRE ZA 24SATA

U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'

U u prvi plan ponovno dolazi pitanje koliko se u Hrvatskoj vrednuju različita zanimanja, liječnici i sestre za 24sata otkrivaju svoje plaće.
Štrajk u Holdingu je nezakonit!
STIGLA PRESUDA

Štrajk u Holdingu je nezakonit!

Rok na žalbu protiv presude 15 dana, a protiv privremene mjere osam dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026