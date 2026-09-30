Policija prekinula blokadu kamiona u Istri: 'Spriječili su nas, no mi ne odustajemo'

Otišao sam sa sinove svadbe koja je bila prije nekoliko dana u Švicarskoj samo da budem uz ljude u Koromačnu, kazao je vođa blokade Šerif Guta. Policija je jučer oko 5.30 sati prekinula građansku blokadu kraj ulaza u tvornicu cementa Holcim u Istri. A na tome mjestu građani danima prosvjeduju protiv spaljivanja otpada koji stiže iz Gospića.

- S policijom se nije dogodilo ništa što nismo očekivali. Oni su morali postupiti po zapovijedi koja je bila ružna. Mi smo nenasilno pokušali zaustaviti kamione i vidjeti koji teret prevoze. Ali to nismo trebali raditi mi nego inspekcija, policija i institucije zadužene za to. Iz nekih njihovih razloga mi smo odrađivali njihov posao. Nismo prijetili nikome - tvrdi Guta, koji je dodao da će prosvjednici mjesec dana biti na istome mjestu "na pozicijama".

- Želimo spriječiti da nas Holcim truje. Namjera nam je onemogućiti Holcimu da spaljuje razni toksični otpad. U jednom trenutku su se starije gospođe, one s više od 70 godina, a bilo je i onih od 90 godina, postavile na cestu i rekle odlučno 'Ne!'. I one su udaljene. To nije bilo lijepo jer su to ljudi koji tu žive cijeli život. Neke su preživjele Drugi svjetski rat, Domovinski rat i žele da u ono malo vremena što im je ostalo mogu u miru, na svojim terasama popiti kavu bez straha i ogromne prašine koja im konstantno pada po stolovima i stolcima, a koju moraju čistiti više puta na dan. Krpe su od čišćenja totalno crne - ogorčeno tvrdi Guta.

Kaže da je cijela situacija prešla sve mjere kad je došla priča o gospićkom otpadu.

- Taj otpad je uz blagoslov naše Vlade došao k nama. Kaže se da to nije opasan otpad. A ja kažem da jest jer bi ga se inače moglo vratiti pošiljatelju. Ali s obzirom na to da ga nitko ne želi, on je opasan - dodao je.

Istarska policija kazala je da u srijedu u Koromačnu nije bilo izgreda. Policajci nisu primjenjivali sredstva prisile prema prosvjednicima niti je itko od prosvjednika priveden.

- Policija od prvog dana javnog okupljanja postupa u okviru svojih nadležnosti kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa te istodobno omogući održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda. S tim u vezi, policija je prosvjednicima koji prelascima preko pješačkog prijelaza pokušavaju spriječiti prolazak teretnim vozilima, izdaje upozorenja i naredbe da se ne zadržavaju na kolniku - kazala je Suzana Sokač iz istarske policije.