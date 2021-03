Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad Sinišom Š. koji je u petak prijetio u školi u Sisku, a osumnjičeni je zbog prijetnje uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Evo što su izvijestili iz PU Sisačko-moslavačke:



"Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje u počinjeno kazneno djelo Prijetnja.



Naime, njega se sumnjiči da je jučer, 5. ožujka oko 12 sati, pristupio u Strukovnu školu Sisak u Ulicu Ivana Fistrovića, u kojoj se privremeno nalazi i Ured župana Sisačko-moslavačke županije te zaprijetio zaposlenicima navevši da u džepu ima bombu. Po dolasku policije učenici škole su evakuirani, a nakon sat vremena, uz uporabu sredstava prisile, muškarac je uhićen. Izvršenim pregledom kod muškarca nisu pronađena eksplozivna sredstva.





U sklopu kriminalističkog istraživanja, a temeljem naloga suda, kod osumnjičenog je izvršena pretraga doma i drugih prostorija kojom prilikom nisu pronađeni traženi predmeti.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave".

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, Siniša je oko 12.10 u petak stigao do zgrade Strukovne škole Sisak, odnosno građevinskog laboratorija kojeg nakon potresa koristi županijska uprava i rekao da kod sebe ima bombu i želi razgovarati sa županom Ivom Žinićem. Do zgrade ga je dovezla prijateljica koja nije znala njegove namjere. On joj je rekao da u školu ide predati donaciju. Svi iz škole su evakuirani, a zgradu su okupirali interventi policajci. Siniša Š. ostao je sam u zgradi i proučavao na internetu što se piše o njemu. Prijateljima je poslao poruku da je "Županija zauzeta". Kako smo doznali, Siniša je sin poginulog branitelja i otac dvoje djece. Njegov prijatelj ispričao je za Jutarnji List kako je bio jako aktivan nakon potresa. Pomagao je od "jutra do mraka", ali mu je veliku gorčinu izazvala nepravda i navodno nepoštenje oko dodijele materijala za obnovu.