KRŠILI JAVNI RED I MIR

Na dva Thompsonova koncerta policija privela ukupno 24 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina

Nešto više privedenih bilo je u subotu navečer, njih 13, od toga deset deset zbog nošenja simbola i tekstova te uzvikivanja...

Admiral

Tijekom dva dana koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji su se održali u petak i subotu navečer na Gripama u Splitu, policija je privela 24 osobe uglavnom zbog nošenja simbola i tekstova, te uzvikivanja kojima su prekršili Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Kako se doznaje u splitskoj policiji, prvu večer koncerta, u petak navečer, ukupno je privedeno 11 osoba, sve zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, no nitko od njih nije bio priveden pred suca za prekršaje. 

SUTRA DRUGI KONCERT FOTO Pogledajte atmosferu s prvog koncerta Thompsona na prepunim splitskim Gripama
FOTO Pogledajte atmosferu s prvog koncerta Thompsona na prepunim splitskim Gripama

Nešto više privedenih bilo je u subotu navečer, njih 13, od toga deset deset zbog nošenja simbola i tekstova te uzvikivanja. Tri su osobe prijavljene zbog svađe, pritom je jedna bila i pod utjecajem alkohola, a jedna će biti odvedena pred suca za prekršaje.

Policija dodaje da razloga za druga postupanja nije imala. 

