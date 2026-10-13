Policija privela dvojicu mladića u Imotskom, zaplijenili kokain

Policija je objavila kako su nakon istrage priveli dvojicu mladića, starih 20 i 27 godina, zbog sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe i preprodaje droge. Kod mladića (27) u Imotskom pronašli su 30 grama kokaina.

Kod drugog muškarca pronađena je vozačka dozvola s nepostojećim imenom i prezimenom.

Nakon provedene kriminalističke istrage, obojica muškaraca su privedeni pritvorskom nadzorniku, javlja policija.

