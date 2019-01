Policija privela vozača taksija: Objavili detalje nesreće u Rijeci

Policija je u ponedjeljak ujutro objavila detalje nesreće u Rijeci u kojoj je teško ozlijeđena 50-godišnja pješakinja, dok su 48-godišnja pješakinja i putnik (25) u vozilu prošli s lakšim ozljedama.

Vozač (24) taksija je u nedjelju iza 12 sati u Liburnijskoj ulici iz smjera Opatije zbog brzine neprilagođene u lijevom zavoju izletio izvan kolnika te na nogostupu oborio dvije pješakinje. Obje pješakinje su prevezene u KBC Rijeka, a liječnička pomoć pružena je i 25-godišnjem putniku u taksiju.

[video: 1203803 / Taksist u Rijeci udario dvije pješakinje]

- Mlađa pacijentica zadobila je lakše ozljede noge, no zahtjeva promatranje i dalje će biti zadržana u bolnici dok je starija zadobila teške, višestruke ozljede opasne po život. Radi se o ozljedama noge, rebara i glave i trenutno se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja gdje se priprema za operacijski zahvat - kazali su iz KBC-a Sušak gdje su žene dovezene Hitnom službom.

Automobil je također udario i u zid kuće zbog čega je došlo do oštećenja zida i oluka, koji se odlomio i pao na parkirano vozilo.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vozač je priveden na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg će biti prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu, priopćila je policija.

[video: 1203797 / prometna nesreća u Rijeci]

Putnik se vozio taksijem na hitnu

Inače, RTL je objavio kako su dvije žene sestre te da su bile u šetnji te da im je u pomoć prva pritekla medicinska sestra koja je također šetala. RTL je razgovarao i s putnikom koji je bio u taksiju. On je zbog bubrežnih kamenaca krenuo na Hitnu u Rijeci.

- Iskreno da vam kažem, sve je trajalo sekundu, ne znam, ja sam sjedio iza vozača i tipkao sam po mobitelu, i u jednom momentu je sve bilo gotovo, doslovno, znači on, kako je, ne znam što se dogodilo s njim, je li zakunjao, da li mu je otišao fokus, ali mi smo u jednom momentu samo bili znači na kolniku, staklo prednje je bilo skroz razbijeno i svi zračni jastuci su bili vani i to je to - rekao je Aaron Aleksej.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ne znam zapravo što bih rekao, evo jer gospodin je bio u normalnom stanju, nije bio pod utjecajem ničega, normalno je pričao sa mnom kad sam ušao u taksi, znači normalno je tekla vožnja do jednog momenta do kad se to desilo, doslovno sekunda. Kada smo izašli iz auta obojica on je bio u totalnom šoku, nije mogao pričat, samo je sjeo i to je to - rekao je Aaron.