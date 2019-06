Policija pronašla divljaka koji je jurio po nogostupu u Koprivnici

Policija je pronašla muškarca koji je vozio automobil po pješačkoj i biciklističkoj stazi u Koprivnici u srijedu između 14 i 15 sati. Protiv 32-godišnjaka će pokretni odgovarajući postupak iz Zakona o sigurnosti prometa.

- Zaobišao me i vozio po nogostupu. Uskoro je dojurio i drugi auto koji me prestigao. Sve su to napraviti preko pune trake. Učinilo mi se kao da se utrkuju - ispričao je čitatelj koji nam je poslao video jurnjave. Na njemu se vidi da vozač (32) velikom brzinom vozi po dijelu ceste koja je namijenjena pješacima.

Cijela 'utrka' odvila se na Varaždinskoj cesti, a na nogostupu je u trenutku divljanja bilo i djece, potvrdio nam je čitatelj.

- Netko je mogao nastradati. Meni su dvaput udarili dijete jer su prebrzo vozili - rekao je ljutiti čitatelj.

- Trebao sam pozvati policiju, ali nisam u svoj toj žurbi. Sljedeći put hoću - zaključio je vozač, no ipak je policiji pomogao. Oni su na osnovu snimke ušli u trag vozaču.