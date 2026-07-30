Policija razbila mrežu dilera u Međimurju: Oduzeli im drogu, streljivo, novac...

Policija je nakon višemjesečne istrage razotkrila skupinu koja je na području Međimurske županije proizvodila i preprodavala drogu. U akciji su sudjelovali policajci međimurske, zadarske i PNUSKOK-a.

Foto: PU međimurska

Istragom je utvrđeno da se pet hrvatskih državljana u dobi od 21, 24, 26, 27 i 28 godina sumnjiči da su tijekom duljeg razdoblja proizvodili amfetamin i sintetski kanabinoid Galaxy. Prema sumnjama policije, proizveli su između pet i sedam kilograma droge koristeći razne kemikalije i druge tvari za povećanje mase, nakon čega su drogu prepakiravali i preprodavali. Tereti ih se za ukupno 47 kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Foto: PU međimurska

Tijekom istrage policija je provela više zapljena droge i prikupila opsežan dokazni materijal. Oduzeli su razne vrste droga, među kojima sintetske kanabinoide, ketamin, konoplju, MDMA, amfetamin, kokain i hašiš. Pronašli su i 36 komada lovačkog streljiva kalibra 12, 3856 eura u sitnom novcu te veći broj predmeta namijenjenih pripremi, miješanju, vaganju, pakiranju i distribuciji droge.

Foto: PU međimurska

Po nalogu Županijskog suda u Varaždinu pretraženi su domovi i drugi prostori na više lokacija. Tom prilikom pronađeni su droga i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku.

Nakon završetka istrage protiv četvorice osumnjičenika u dobi od 21, 24, 26 i 27 godina podnesene su kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Čakovcu. Predani su pritvorskom nadzorniku, a o određivanju istražnog zatvora odlučit će sud.

Foto: PU međimurska

Peti osumnjičenik, 28-godišnjak, već se od ranije nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je počinio ista kaznena djela.

Policija sumnjiči još pet osoba za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Protiv njih će biti podnesene kaznene prijave redovnim putem, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.