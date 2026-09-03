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Policija sad kupuje i 'vatrogasni helikopter'? Iz HVZ-a su u čudu: 'S nama se nisu dogovarali...'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 3 min
Policija sad kupuje i 'vatrogasni helikopter'? Iz HVZ-a su u čudu: 'S nama se nisu dogovarali...'
Foto: Davor Puklavec/Pixsell
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MUP na svom natječaju za treći helikopter za sustav Civilne zaštite nabavlja opremu koja će letjelicu pretvoriti u ‘vatrogasni helikopter’. Osim gašenja, tražit će ljude, prevoziti pacijente, spašavati na moru...

Čak i policajci žele biti vatrogasci. Ova rečenica, koja je nekad zvučala kao provokacija, sad će se obistiniti jer MUP dovršava natječaj za "vatrogasni helikopter".

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