MUP na svom natječaju za treći helikopter za sustav Civilne zaštite nabavlja opremu koja će letjelicu pretvoriti u ‘vatrogasni helikopter’. Osim gašenja, tražit će ljude, prevoziti pacijente, spašavati na moru...
POLICAJCI VATROGASCI PLUS+
Policija sad kupuje i 'vatrogasni helikopter'? Iz HVZ-a su u čudu: 'S nama se nisu dogovarali...'
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Čak i policajci žele biti vatrogasci. Ova rečenica, koja je nekad zvučala kao provokacija, sad će se obistiniti jer MUP dovršava natječaj za "vatrogasni helikopter".
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