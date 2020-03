Policija salutira konvoju koji prevozi umrle od korona virusa

U Italiji je više od 10.000 žrtava koronavirusa i u 24 sata umrlo je 889, objavila je u subotu Civilna zaštita, a vlada razmatra produljenje mjera zabrane kretanja do sredine travnja, prenose agencije.

S 10.023 umrlih, Apeninski poluotok je država s najviše umrlih od pandemije koronavirusa.

Policija u Italiji odlučila je salutirati umrlima koje prevozi vojska.

POGLEDAJTE VIDEO:

WATCH: Italian police officers salute those who died of coronavirus as their bodies are transported in military vehicles pic.twitter.com/Lifk5pWiYc