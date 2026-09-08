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NEMA RAZLOGA ZA PANIKU

Policija se oglasila o dojavama o bombama na dva fakulteta u Varaždinu: Evo što su utvrdili

Piše HINA,
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Policija se oglasila o dojavama o bombama na dva fakulteta u Varaždinu: Evo što su utvrdili
Foto: PU požeško-slavonska
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Policija je potvrdila da su dojave o postavljenim bombama na dva varaždinska fakulteta bile lažne, a istražitelji nastavljaju rad na pronalasku počinitelja

Službenici PU varaždinske dobili su dvije dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u prostorijama Geotehničkog fakulteta i Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, a pregledima je utvrđeno da su dojave bile lažne, priopćila je u utorak policija.

Nakon dojave o bombama, policijski službenici odmah su upućeni na obje lokacije, no protueksplozijskim pregledima nisu pronađene bombe.

„Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja kaznenog djela lažne uzbune”, poručila je PU varaždinska.

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