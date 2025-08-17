Obavijesti

News

Komentari 1
NAPADNUTI SLOVENCI

Policija se oglasila: Utvrđuju se okolnosti sukoba u Savudriji...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Policija se oglasila: Utvrđuju se okolnosti sukoba u Savudriji...
Foto: 24sata

Napadnuti Slovenci koji su potražili liječničku pomoć u Sloveniji za medije su kazali kako će upotrijebiti sva pravna sredstva protiv zaštitara i hotela...

Istarska policija potvrdila je da provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do navodnog napada zaštitara na slovenske turiste sinoć na plaži u Savudriji, o čemu u nedjelju izvještavaju lokalni mediji koji su objavili i snimke sukoba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zaštitari napali Slovence u Savudriji 00:22
Zaštitari napali Slovence u Savudriji | Video: 24sata

Prema pisanju medija, trojica zaštitara hotela Kempinski na umaškom području, odnosno u Savudriji, pretukla su troje Slovenaca, među njima i djevojku, a sve je eskaliralo nakon što su zaštitari pokušali otjerati turiste s javne plaže. 

TUČNJAVA U ISTRI Javili se zaštitari iz Savudrije: 'Došli su pijani i remetili javni red. Samo su lakše ozlijeđeni'
Javili se zaštitari iz Savudrije: 'Došli su pijani i remetili javni red. Samo su lakše ozlijeđeni'

Napadnuti Slovenci koji su potražili liječničku pomoć u Sloveniji za medije su kazali kako će upotrijebiti sva pravna sredstva protiv zaštitara i hotela.

NAPALI IH U ISTRI EKSKLUZIVNA SNIMKA Pretučeni Slovenci za 24sata: 'Mislili smo da će nas ubiti. Tukli su i curu'
EKSKLUZIVNA SNIMKA Pretučeni Slovenci za 24sata: 'Mislili smo da će nas ubiti. Tukli su i curu'

U povodu tog događaja istarska policija oglasila se u nedjelju priopćenjem u kojem je navela kako provodi sveobuhvatno kriminalističko istraživanje na temelju objavljene snimke sukoba i drugih prikupljenih saznanja te će se po utvrđivanju svih okolnosti, protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
REPOVI IZ SINJA...

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni
VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!
STIGLO NEVRIJEME

VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!

Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara
STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom
PROGNOZA

STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom

Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u unutrašnjosti te jakom burom na Jadranu. Temperature niže na kopnu, dok će na moru biti vruće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025