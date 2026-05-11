VOZIO IH PREKO HRVATSKE

Policija traga za Crnogorcem, natrpao je strance u kombi i na putu su četvorica preminula

Mjesto uz Kupu na granici sa Slovenijom gdje je policija pronašla četiri mrtva migranta | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mrtve strance pronašli su u mjestu Donje Prilišće gdje ih je, zajedno s ostalim preživjelim stranim državljanima iskrcao iz vozila i udaljio se u nepoznatom smjeru.

Nakon pronalaska četiri mrtva strana državljana, karlovačka policija podnijela je kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu protiv 22-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326 st. 1 i 2. te kazneno djelo Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti iz čl. 222 st. 1. i 2.  u vezi s kaznenim djelom Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz čl. 215 st. 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Četiri tijela pronašli u Kupi i u Mrežnici u istom danu

Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave karlovačke i Policijske postaje Duga Resa u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu utvrdili su osnovanu sumnju da je 22-godišnjak u večernjim satima 3. svibnja, na točno neutvrđenom mjestu na području ličko-senjske županije, iz koristoljublja u kombi austrijskih tablica ukrcao više stranih državljana s ciljem da ih preveze preko teritorija Hrvatske, nakon čega ih je u nehumanim uvjetima prevezao do mjesta Donje Prilišće na području općine Netretić na kojem putu su četiri strana državljana u vozilu preminula.

Pronađeni su u mjestu Donje Prilišće gdje ih je, zajedno s ostalim preživjelim stranim državljanima iskrcao iz vozila i udaljio se u nepoznatom smjeru. Točan uzrok smrti preminulih osoba će biti poznat nakon provedenog vještačenja.
 
Budući je osumnjičeni nedostupan nadležnim državnim tijelima Republike Hrvatske za njim je raspisana potraga.

Detalji užasa kod Karlovca: 'Vidjeli smo bijeli kombi u selu, bio je jako čudan. Strašno...'
Detalji užasa kod Karlovca: 'Vidjeli smo bijeli kombi u selu, bio je jako čudan. Strašno...'


 
Policijski službenici su utvrdili da su svi zatečeni strani državljani nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.
 
Jedan od dvojice stranih državljana koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja bili zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi, u međuvremenu je otpušten iz zdravstvene ustanove te je, kao i 13 zatečenih neozlijeđenih stranih državljana, policijskim službenicima izrazio namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu te je prema njima postupano sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
 
Prema odredbama istog Zakona će se postupati i prema drugom hospitaliziranom stranom državljaninu po otpuštanju iz zdravstvene ustanove.
 
U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja, kriminalističko istraživanje se nastavlja.
 

