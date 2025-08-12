Obavijesti

TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

Policija u Dravi pronašla tijelo muškarca (38): Skočio u rijeku i nije izronio. Tijelo našli dronom

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Policija u Dravi pronašla tijelo muškarca (38): Skočio u rijeku i nije izronio. Tijelo našli dronom
2
Foto: PU međimurska

U nedjelju je više muškaraca skakalo s mosta na derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca u visini hotela Golf. Među njima bio je i 38-godišnjak koji je u jednom trenutku potonuo te se više se nije pojavio na površini

Međimurska policija priopćila je kako su pronašli tijelo 38-godišnjaka koji je 10. kolovoza skočio s mosta u Dravu i više nije izronio. 12. kolovoza u 17,05 sati policijski službenik, operater drona uočio je tijelo muškarca kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi (područje Dobravski Fljojs) na dubini od cca 2 metra.

Foto: PU međimurska


U suradnji policijskih službenika, HGSS Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovca mrtvo tijelo je izvučeno na obalu.

Na mjestu se provodi očevid te je tijelo identificirano s prijavljenim nestankom osobe.         

TRAŽE GA SVE SLUŽBE FOTO Ovo je zabranjeno mjesto za kupanje u Dravi: Muškarac skočio u rijeku i nije izronio
FOTO Ovo je zabranjeno mjesto za kupanje u Dravi: Muškarac skočio u rijeku i nije izronio

- Zahvaljujemo svim angažiranim službama te  DVD Donji Vidovec i Donja Dubrava koji su ljudstvom, potražnim psima i tehnikom neumorno radili na pronalasku osobe.Posebno moramo istaknuti ulogu dronova, kao vrlo korisnog alata u mnogim aktivnostima modernih službi na korist građana - stoji u priopćenju.

Više muškaraca skakalo s mosta u Dravu

Nesreća se dogodila kod Donjeg Vidovca na području međimurske županije u nedjelju poslije 19 sati.

Foto: PU međimurska

Policijska postaja Prelog zaprimila je dojavu da je s mosta na derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca u visini hotela Golf više muškaraca skakalo u vodu. Među njima bio je i 38-godišnjak koji je u jednom trenutku potonuo te se više se nije pojavio na površini.

