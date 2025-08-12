U nedjelju je više muškaraca skakalo s mosta na derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca u visini hotela Golf. Među njima bio je i 38-godišnjak koji je u jednom trenutku potonuo te se više se nije pojavio na površini
Policija u Dravi pronašla tijelo muškarca (38): Skočio u rijeku i nije izronio. Tijelo našli dronom
Međimurska policija priopćila je kako su pronašli tijelo 38-godišnjaka koji je 10. kolovoza skočio s mosta u Dravu i više nije izronio. 12. kolovoza u 17,05 sati policijski službenik, operater drona uočio je tijelo muškarca kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi (područje Dobravski Fljojs) na dubini od cca 2 metra.
U suradnji policijskih službenika, HGSS Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovca mrtvo tijelo je izvučeno na obalu.
Na mjestu se provodi očevid te je tijelo identificirano s prijavljenim nestankom osobe.
- Zahvaljujemo svim angažiranim službama te DVD Donji Vidovec i Donja Dubrava koji su ljudstvom, potražnim psima i tehnikom neumorno radili na pronalasku osobe.Posebno moramo istaknuti ulogu dronova, kao vrlo korisnog alata u mnogim aktivnostima modernih službi na korist građana - stoji u priopćenju.
Više muškaraca skakalo s mosta u Dravu
Nesreća se dogodila kod Donjeg Vidovca na području međimurske županije u nedjelju poslije 19 sati.
Policijska postaja Prelog zaprimila je dojavu da je s mosta na derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca u visini hotela Golf više muškaraca skakalo u vodu. Među njima bio je i 38-godišnjak koji je u jednom trenutku potonuo te se više se nije pojavio na površini.